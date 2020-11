Usuarios exigen reembolso a Interjet por cancelación de vuelos

Usuarios de Interjet acuden a las instalaciones de la aerolínea en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) para hacer la reclamación de sus vuelos cancelados.

Irene Ceballos era parte del vuelo 2382 con dirección a Cancún y anoche se enteró de que la compañía retomará sus operaciones hasta este 3 de noviembre.

De inmediato buscó otro horario en una compañía diferente y la mañana de este lunes se presentó en el puesto de Interjet para exigir la devolución de su dinero.

"Con esto ya ni volar con Interjet. Para mí fue un error comprar un boleto con ellos, porque sabía que está al borde de la quiebra y tiene problemas por la pandemia", dijo la usuaria a El Sol de México.

Foto: Miguel Ángel Ensástigue | El Sol de México

El pasado 1 de noviembre, la empresa propiedad de Miguel Alemán, informó en su cuenta de Twitter que había cancelado todos sus vuelos programados para el domingo.

En un comunicado, indicó que la pandemia afectó las operaciones de distintas aerolíneas y que esta situación no ha sido ajena para Interjet.

Miguel Fernández también se vio involucrado por la cancelación de vuelos de Interjet. Acudió este fin de semana a la Ciudad de México por asuntos laborales, pero ahora tendrá que esperar la resolución de su salida hacia Monterrey.

"No tengo para comprar otro vuelo, porque me vine justo de viáticos. Al menos tuvieron la decencia de avisarnos, pero no contestaron sus teléfonos de atención", expuso.

Según la firma aérea, más del 90 por ciento de los usuarios fueron notificados sobre los cambios y están protegidos para retomar su viaje en las próximas salidas que se retomarán el 3 de noviembre.

Sin embargo, Andrea Lozada comentó que ella no recibió alguna notificación y tampoco le respondieron vía telefónica.

La usuaria relató que se enteró a través de diversos medios de comunicación y acudió al AICM para pedir un reembolso, pero la empresa solo le ofreció un cambio de horario.

Añadió que buscará interponer una queja contra la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), ya que "no es la primera vez que me pasa. En marzo, cuando anunciaron cierres de fronteras, me movieron un vuelo de Canadá y hasta hoy no me han pagado la reprogramación".

