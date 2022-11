Intento de robo de cable provoca falla en sistemas de Migración del AICM

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) vive un caos la mañana de este miércoles en el ingreso de turistas extranjeros debido a la falla en los sistemas de migración.

Desde tempranas horas, los pasajeros internacionales de la Terminal 2 se han visto afectados y han tenido que esperar horas para poder ingresar al país debido a dicha falla.

“Esta madrugada se registró una falla técnica en los sistemas de Migración para el trámite de ingreso al país, por lo que operan de manera intermitente, lo que hace necesario hacer esta tarea de forma manual y ante la alta afluencia de pasajeros se retrasa el ingreso”, informó el AICM.

Esta madrugada se registró una falla técnica en los sistemas de Migración para el trámite de ingreso al país, por lo que operan de manera intermitente, lo que hace necesario hacer esta tarea de forma manual y ante la alta afluencia de pasajeros se retrasa el ingreso.

Al momento, la terminal capitalina no ha dado cuenta de el número de usuarios afectados por esta situación.

A esta afectación se sumó un banco de niebla que ha afectado diversas operaciones en la terminal capitalina durante la mañana, sin embargo, la dirección del AICM no ha dado cuenta del número de operaciones retrasadas o canceladas por el fenómeno.

En redes sociales, diversos usuarios han mostrado sus quejas sobre la afectación, por las largas filas que ésta ha provocado en migración.

“A mi me pasó la semana pasada, pero en la terminal 1 del #AICM, para entrar al área de seguridad. Filas y filas porque se descompusieron las máquinas!!”, dijo la usuaria @DeniseMeadeG.

A través de Twitter, la exdiputada Martha Tagle expuso que llegando a México, luego de nueve horas de vuelo desde Brasil, en la Terminal 2 se encontró con el sistema caído de Migración.

"Hay que hacer largas filas para hacer el trámite a mano para ingresar al país, los extranjeros la tienen mas difícil".

#extra‼️Colápsa la T2 @AICM_mx desde las 6 AM Migración se quedó sin sistemas

El AICM dijo que está trabajando en colaboración con el Instituto Nacional de Migración y la empresa Telmex para restablecer dicho sistema lo más pronto posible.

INM denuncia presunto robo

El Instituto Nacional de Migración (INM) informó a El Sol de México que la falla en el sistema de ingreso de viajeros internacionales, que se presentó esta mañana en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, se debió al intento de robo de la fibra óptica del servicio de internet, la cual fue rota.

Hubo un intento de robo de cable pensando que era cobre en la colonia Moctezuma a 1.3 kilómetros de la central de Telmex y afectó los sistemas de la T2 en el AICM.

Foto: Cortesía INM

No solo el sistema del Instituto quedó afectado, sino servicios para otros clientes, entre ellos al parecer, un par de aerolíneas.

Fuentes del Instituto aseguraron que el sistema ya fue restablecido y ya se atiende a los pasajeros que arriban procedentes del exterior, pero aseguraron que la atención no se detuvo gracias a que se tiene un procedimiento alterno que es el registro manual.