"Vamos a construir el segundo piso en la nueva realidad que enfrentaremos": Marcelo Ebrard

Marcelo Ebrard, próximo secretario de Economía del gobierno de Claudia Sheinbaum, dijo que llevará todo su empeño, dedicación, compromiso para cumplir los objetivos que han animado consolidar la Cuarta Transformación así como el de construir el segundo piso en la nueva realidad que "vamos a enfrentar en el mundo".

“Doctora estaremos al cien por ciento para cumplir esa encomienda de Mexico, celebro el día de hoy ser invitados, muchas gracias por su confianza, vamos a cumplir y siempre tener presente: no mentir no robar y no engañar”, dijo.

Marcelo Ebrard fue el único ponente en la presentación de seis integrantes del gabinete que estarán a partir del 1 de octubre con Claudia Sheinbaum.

Política ¿Quién es Alicia Bárcena? De la SRE con AMLO a Semarnat con Claudia Sheinbaum

Del mismo modo, señaló que "hay nuevas condiciones que vamos a encarar porque vivimos un mundo más proteccionista, hasta cierto punto más inestable, y la encomienda entonces es poner todo lo que hemos aprendido a nuestras vidas para tener éxito para de Mexico".

Refirió que en su caso que estará en la Secretaría de Economía el compromiso es que la prosperidad compartida que plantea tenga condiciones favorables y se lleve a cabo.

“México tiene muchas condiciones a favor en el mundo. La primera tenemos en la 4T los mejores resultados económicos desde los mejores resultados económicos del país en los últimos 50 años y tenemos por otro lado todas las posibilidades que nos da los acuerdos comerciales que tenemos”, señaló.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Indicio que también hay crecimiento de México como socio principal de los Estados Unidos de América, la renovación del tratado que tenemos tanto de las tareas que deberemos conducir para cumplir las instrucciones.