Vuelos demorados y caos en AICM por fallo mundial de Microsoft

Alrededor de 20 vuelos se encuentran retrasados en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) tras el fallo global en los sistemas de Microsoft que resultaron afectados por la actualización del sistema de seguridad CrowdStrike.

De acuerdo con las pantallas de llegadas y salidas del aeropuerto, Volaris y Viva Aerobus son las aerolíneas más afectadas con los retrasos, mientras las áreas de documentación y chequeo se encuentran saturadas.

Otra línea aérea afectada es la internacional United, cuyos vuelos tienen como destino ciudades de Estados Unidos.

A las 20:00 horas de ayer, Volaris alertó en redes sociales a sus usuarios sobre el fallo en sus sistemas, por lo que pidió a sus usuarios acudir al aeropuerto lo mates posible para evitar retrasos.

Viva Aerobus, por su parte, también informó sobre el fallo en sus sistemas 3:00 de la madrugada. Esta última aerolínea canceló todos sus vuelos internacionales.

El AICM publicó esta mañana un breve comunicado en el que “ante el reporte de fallas en sistemas informáticos que afecta a algunas aerolíneas en varios países, recomendamos a las personas con vuelos programados este día, mantenerse en contacto con sus aerolíneas para conocer el estatus de sus vuelos”.

Gabriela, quien junto a tres de sus amigos tomaría un vuelo internacional programado para el mediodía de este viernes, compartió con El Sol de México que tuvieron que llegar temprano al aeropuerto para hacer su check-in, el proceso de chequeo con las aerolíneas para confirmar el vuelo.

“Sale a las 11:45, todavía no tenemos probabilidad de si va a salir o no va a salir. Ahorita la compañía no nos ha dicho nada, no tenemos información, ahorita hay unas listas, nos anotamos y puede ser que nos hagan un reembolso o a través de un call center podremos pedir el reintegro del dinero”, explicó.

“No nos han dicho si retraso, cancelación o algo”, añadió.

Agregó que la aerolínea no les infomó sobre el fallo en los sistemas, sin embargo acudieron con anticipación al aeropuerto por lo que escucharon en las noticias.