Worky: Trayendo al Godínez al Siglo XXI

Los Godínez, todos hemos hecho un chiste al respecto. Aunque el término es generalmente utilizado de forma peyorativa, el personal de administración y específicamente los ejecutivos de recursos humanos son la columna vertebral de toda empresa que aspire a ser importante: encuentran y retienen al talento, llevan los libros contables y se aseguran de que todos cobren cada quincena. Pero sobre todo, dan orden a la complejidad que encierra la cotidianidad del funcionamiento de los negocios.

Es por eso que la falta de innovación en estas áreas tan poco valoradas representa un freno para las empresas, sobre todo las pequeñas y medianas, explica Maya Dadoo. Su empresa, Worky, pretende cambiar esta realidad.

"En México la figura de un administrador de recursos humanos tiene más una connotación como ser un secretario, lo más godín, el que te trae el pastel de cumpleaños, el que te recibe cuando vas a tu proceso de entrevista.

"Y si te pones a pensar en el ecosistema de evolución de tecnología de recursos humanos es lo menos sexy. Nadie quiere hacer algo de recursos humanos y por eso no se ha hecho nada, (...) pero el mercado es muy grande y estamos teniendo buena aceptación", platica Maya con una enorme sonrisa.

Foto: Mauricio Huizar

Worky es un sistema de administración de recursos humanos especialmente enfocado a pymes, pero escalable a cualquier empresa.

Pensada como un archivo general de toda la vida interna de las empresas, en Worky se guardan, ordenan y se hacen accesibles todos los datos de los trabajadores con nombres, puestos, salarios y currículums.

Asimismo, el sistema es utilizado para llevar control de las vacaciones solicitadas, incidencias, retrasos, calendario empresarial y pago de nómina.

Worky también es utilizado para crear vacantes, archivar los perfiles de los candidatos, los comentarios sobre sus entrevistas y sus experiencias.

Mientras que la implementación de un software especializado como este actualmente puede costar en el mercado casi 30 mil pesos mensuales, para empresas de menos de 20 empleados Worky es totalmente gratis y libre de utilizarse en cualquier equipo.

Foto: Mauricio Huizar

El objetivo, explica Maya Dadoo, es traer a las pymes y a sus administradores de recursos humanos al siglo XXI con la mejor tecnología y ayudarlas a sobrevivir y crecer.

"En México, como administrador de recursos humanos todo lo que haces es en Excel, tienes uno para el directorio, para el control de vacaciones, para el cálculo de nómina, reclutamiento, evaluaciones.

"Cuando hablas con las empresas te dicen que quieren ser las mejores pero no tienen evaluaciones, la estrategia de reclutamiento no está bien porque no tiene procesos, no tienen calca de cómo hacerlo", dice Maya.

DE EBAY A LAS PYMES

Tras haber trabajado para Ebay durante tres años en California, Maya se había especializado en las áreas de finanzas, análisis, marketing y desarrollo de negocios.

Según ella, en ese entonces si una empresa batallaba para sobrevivir era porque no tenía un buen producto o su estrategia de posicionamiento no era la adecuada. Las dificultades de los recursos humanos nunca figuraron en lo que ella creía que debían ser las prioridades de una empresa en su camino al éxito.

Foto: Mauricio Huizar

"Comencé a pensar en una solución sobre recursos humanos cuando me tocó reclutar a la persona que me creaba todo el contenido. Le había dado pena decirme que no le habían pagado y se había esperado dos semanas. Nadie le dijo qué tenía que hacer.

"Me di cuenta que algo no estaba funcionando en esa área y yo no lo veía porque en Ebay es muy fácil retener el talento por el poder de la marca. Cuando me regresé a México mi tirada fue llegar y empezar algo", recuerda Maya, quien también había trabajado como analista para Banamex y en la red de emprendimiento Endeavor.

Gracias a la intermediación del fondo y a la aceleradora de empresas fintech Startegy, Maya conoció al emprendedor Carlos Marina, quien había trabajado previamente como analista para el fondo de inversión Dila.

Dila Capital cuenta con participación inversionista en empresas disruptivas como Boletia o Econduce, y durante su estancia ahí Carlos pudo conocer los problemas que tienen las empresas para retener el talento.

Foto: Mauricio Huizar

Tanto él como Maya tenían la inquietud de iniciar un negocio enfocado a los recursos humanos y Startegy les propuso unirse para dar forma a Worky, al que terminó invirtiendo 350 mil dólares como capital semilla.

Maya y Carlos emprendieron tres meses de investigación y entrevistas con más de 70 pymes en las que entendieron que más que las estrategias de ventas, la dificultad de retener a los trabajadores y llevar orden de los recursos humanos es el principal obstáculo para los pequeños negocios del país.

Con cuatro millones de pymes en el país y 60 por ciento de ellas rotando continuamente de personal y nadie innovando en el área, una solución tecnológica en recursos humanos resultó muy atractiva.

"Ahorita no hay nada de tecnología en los recursos humanos, entonces cuando finalmente les das algo el valor agregado que tiene es mucho", dice.

Foto: Mauricio Huizar

REDIGNIFICAR AL RH

Uno de los clientes de Worky, una empresa mediana de fabricación de muebles en la Ciudad de México aún guarda todos sus registros en hojas de papel. Como ésta hay muchas más en el país.

"El problema con el área de recursos humanos es que las empresas no lo han visto como un área estratégica, la ven como un centro de (administración de) costos, no algo que aporte.

"Lo que se da es que a tu primer administrador de recursos humanos lo contratas cuando tienes 30 empleados, pero lo debes hacer cuando tienes 10, cuando estás entrevistando, cuando estás empezando a llegar a las personas que quieres atraer", explica Maya sobre la importancia del área.

Mediante Worky, las empresas pueden conocer qué incentivos laborales prefieren tener sus trabajadores, ya sean créditos personales, plan de carrera, seguros, servicios médicos o facilidades como home office, y extendérselos.

La idea es que mediante la plataforma las empresas modernicen las relaciones entre los departamentos de recursos humanos y los trabajadores. Además, Worky asesora con talleres y comunicación de mejores prácticas a sus clientes.

Foto: Mauricio Huizar

Con esto se busca reducir la rotación de personal que representa pérdidas de tiempo y recursos.

"Actualmente, las pymes no tienen forma de saber si estás evaluando a tus empleados o si los estás remunerando bien o no.

"Lo que queremos es que crees estrategias, una cultura de empresa, que te concentres más en reclutamiento, que te concentres en las formas de compensación de tus colaboradores, o en evaluaciones, a meterle más coco a eso, que recursos humanos en México empiece a evolucionar", dice Maya.

Actualmente la plataforma se encuentra levantando capital por otros 600 mil dólares para ampliar su plataforma de difusión y de aliados comerciales, entre los que actualmente se encuentra Visor, empresa fintech que ayuda a las pymes a ordenar su contabilidad.

Foto: Mauricio Huizar

"En Estados Unidos un administrador de recursos humanos es el más pistola de la empresa, tanto él, como el operativo y el financiero son los próximos directores generales, y en México no es así", explica.

"El país está estancado. Si le inyectas tecnología, transparencia, remuneración y beneficios que los empleados quieren, ahí empiezas a cambiar ese motor, y los beneficios ahí ya son para todos, puedes competir a nivel global, eres mucho más estratégico en tu formación y los empleados están mejor capacitados", finaliza.