Yuri confirma su bioserie donde revelará los secretos de su vida

Yuri confirmo que sí hará su bioserie, empezarán a grabarla en 2019 y serán varias las temporadas, pues dice que a sus 54 años tiene “mucho chal que contar”.



La conductora de La Voz Kids 2019 explicó que la producción se realizará con mucho cuidado y con un buen tiempo para escribir el guión en un año, además de que ella misma será quien supervise el casting.

"Yo quiero hacer algo padre y que deje algo a la gente, porque no todo lo que uno vive es oscuro, incluiré también los ciclos que cerré, las cosas que viví con mis padres y con algunas personas que fueron y son importantes en mi vida”.

La cantante señaló que el proyecto requerirá de su tiempo, “porque no quiero demandas, ni que salga ya tanta gente como en otras bioseries que odian al productor o lo que se dice y dramatiza no es real. Será una serie mía y no de mis ex o de otras personas; no voy a entrar en dimes y diretes, porque será mi vida y tengo la autoridad y libertad de decir lo que se dirá de mi y lo que no".



Yuri también comentó que ella se personificará a sí misma a partir de la etapa madura, por lo que necesitará a las actrices que la hagan en la época de adolescente, joven y treinteañera.

En la historia contará pasajes que vivió con Luis Miguel, quien fue su amigo cuando ambos empezaban.

"Luis Miguel fue un amigo muy especial y obviamente estuvo conmigo en momentos muy padres de mi vida como persona, fue mi amigo, no fue mi novio, desgraciadamente. No me vio nunca como su novia, no era su tipo, le gustaban las de cabello negro y sí lo voy a mencionar porque estuvo conmigo en una parte importante de mi vida muy dura para mi", declaro previo a dar su concierto Tan cerquita tour renovado en el Foro San Miguel de Allende.



La intérprete dijo que ya alista su nuevo disco de temas inéditos, mientras continúa con la gira que hace con el grupo Pandora, "iremos a Chile, Puerto Rico y Ecuador, con ellas hago buena química".



Entre otras cosas se declaró una mujer completa, como artista y como esposa y madre, También hablo de sus grandes amigos como Mijares, Las Pandora Maria Jose, Lida Avila, Maria dl Sol, Thalia y adelanto que su próximo sencillo llevara el sonido urbano sin que de el nombre del artista con el que trabajó.



"En esta vida hay que compartir, unos no lo hacen por egos, yo soy de las artistas ochentenas que le gusta hacer duetos y como soy una viejita musicalmente hablando no todos quieren grabar conmigo", finalizo.