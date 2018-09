Amanda Miguel deleita al público del Auditorio Nacional

El público del Auditorio Nacional insistía con aplausos que se anunciara la tercera llamada. Al abrirse el telón y en medio de una suave luz apareció Amanda Miguel sentada frente a un piano negroydetrás de ella, una orquesta de cámara que la acompañaba con una pequeña introducción de música clásica.



Este fue un preámbulo para después recibir la ovación del público al que la argentina agradeció su presencia y expresó la frase "son mi motor". Enfundada en un vestido negro, la cantante comenzó el concierto con Castillos para después deleitar a los presentes con lo mejor de su repertorio.

Después de interpretar éxitos como Para mañana, Las pequeñas cosas, Ámame una vez más, Cosquillas en el pecho, y Mi buen corazón, Miguel pasó de nuevo al piano para después darle al público una sorpresa con la entrada de Yuri al escenario. La rubia interpretó No respondo, al finalizar Amanda se aceró a ella con unas palabras "gracias por este favor de cantar una de las canciones más hermosas de uno de mis discos, tienes unas canciones tan hermosas que me harías un gran favor de interpretarlas conmigo", después de agradecer el gesto Yuri comentó: "Sólo les recuerdo que somos ochenteras, no chochenteras", y fue así como las dos vestidas de rojo, comenzaron a interpretar Detrás de mi ventana y después Maldita primavera regalándole al público un momento único que fue recibido con una gran ovación.

No podía faltar la presencia de su esposo Diego Verdaguer quien subió al escenario para entregarle un regalo y cantar con ella los temas Hagamos un trato y Simplemente amor.

Las sorpresas no pararon ahí. Cuando en el piano Amanda Miguel interpretó Memory del musical Cats en la versión en español Calla, de atrás del escenario apareció el tenor Fernando de la Mora para continuar a dueto y deleitar a los asistentes con una combinación de voces a manera de ópera.

Después de recibir los aplausos del público Fernando de la Mora dejó el escenario para que Amanda continuara interpretando los temas A mi a miga, Dudas, Como un títere, Ya lo sabías, El gato y el sol, El me mintió entre otros para cerrar a petición delpúblico con Así no te amará jamás.