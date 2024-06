31 Minutos, sorprendido porque venden mercancía "pirata" de ellos: "somos populares"

En su visita por la Ciudad de México, las personas que hacen posible 31 Minutos fueron sorprendidos con la puesta en venta de artículos no oficiales de los títeres chilenos, lo que tomaron con alegría.

Hace unos días, “El noticiero más veraz de la televisión” llegó al Museo Franz Mayer con su exposición MUSEO 31, un recorrido por sus más de 20 años de historia. Además de la presentación de su propia versión de “El Quijote”, basada en la obra de Miguel de Cervantes pero con el humor que caracteriza al programa chileno.

A través de su cuenta de Instagram, la página oficial del programa compartió un video que muestra a personas vendiendo productos piratas de 31 minutos afuera del Pepsi Center, donde se presenta la obra “Don Quijote”.

Sin embargo, lejos de enojarse por su publicación parece que lo tomaron como una muestra de cariño y popularidad en la CDMX.

"Si la industria pirata es índice de popularidad, no estamos nada mal en Ciudad de México", escribieron en Instragram.

Algunos de los productos que ofrecían los vendedores, quienes suelen presentar en distintos eventos, eran peluches de los personajes principales como Tulio Triviño, Juanin Juan Harry, Patana Tufillo, Policarpo, Mario Hugo y Juan Carlos Bodoque, de quien también vendieron diademas con la forma de sus orejas.

Además de los peluches, no podían faltar las marionetas para explotar la imaginación y ¿por qué no? armar un noticiero; así como las clásicas diademas, pulseras, playeras y tote bags para no perder el estilo al salir.

Museo 31 en el Franz Meyer

Si quieres conocer la historia de Tulio, Bodoque, calcetín con rombos man y sus amigos, podrías visitar su exposición en el Museo Franz Meyer de la Ciudad de México, la cual está disponible desde el 20 de mayo.

El costo para MUSEO 31 es de 90 pesos para menores de 7 a 17 años, de 180 pesos para los mayores de 18 años, y la entrada es gratuita para menores de 6 años.