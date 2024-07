31 minutos tienen un disco tributo con voces mexicanas: así es “Yo nunca vi televisión”

Los títeres de 31 minutos no solo conducen un programa noticioso, verás y entretenido para todo público, sino que en su show también incorporan música que los televidentes cantan junto a ellos.

Las canciones son tan icónicas que incluso existe un disco tributo en el que participaron varios cantantes mexicanos y que lleva por nombre "Yo nunca vi televisión", nombre que recibe por el intro del noticiero conducido por Tulio Triviño.

Su portada tiene como protagonista a Juan Carlos Bodoque moldeado con plastilina, frente a las barras de colores con la misma texto, y que representan una televisión sin señal.

Si bien el disco fue editado hace más de una década, en redes sociales retomaron el tema debido a que muchas personas desconocían su existencia y se sorprendieron por los covers en voz de algunos mexicanos y mexicanas.

Artistas en disco tributo a 31 minutos

Afina tu garganta porque te dejamos las canciones de "Yo nunca vi televisión".

Belanova

Con su distintivo electropop, Denise Guerrero, la vocalista de Belanova interpreta la canción principal que también se llama "Yo nunca vi televisión", sonido con el que abre cada episodio del noticiero.

Bengala

La banda mexicana de rock alternativo, Bengala, está a cargo de la canción "Papá te quiero", en la que niño Tapia le pide a su papá muchas cosas y obtiene varias negativas.

Liquits

Una de las canciones más icónicas de 31 minutos es Tangananica-Tangananá, que es una canción de disputa para cuál es la mejor palabra. En el disco tributo "Yo nunca vi televisión", el trío chilango Liquits es quien le dio el toque.

Tepetokio

Al escuchar el nombre de Tepetokio probablemente no es muy claro de quién se trate, pero cuando escuches la voz sabrás que es de Rubén Albarrán, vocalista principal de Café Tacuva, solo que bajo el nombre de un proyecto personal. "La Regla primordial" es la canción con la que participa.

Natalia Lafourcade y Emanuel Del Real

Rubén Albarrán no es el único tacuvo con una participación en el disco tributo a 31 minutos. Pues Emanuel Del Real, también conocido como "meme" se unió a Ximena Sariñana en la canción Diente Blanco, No Te Vayas.

Maria Daniela Y Su Sonido Lasser

"Mi muñeca me habló, me dijo cosas que no puedo repetir porque me habla solo a mí..." es la canción con la que Maria Daniela Y Su Sonido Lasser se unió a "Yo nunca vi televisión" para cantar otra de las melodías favoritas de los fans de 31 minutos.

Ximena Sariñana

Si eres un dinosaurio que se llama Anacleto podrías identificarte con la historia de este animal prehistórico que no murió en la glaciación, pero que tuvo que resignarse a la graciación.

Ximena Sariñana es quien canta la canción 11 de "Yo nunca vi televisión", y que se titula "Dinosaurio Anacleto".

Siddartha

El músico jaliciense Siddhartha parece que gusta de cantar sobre temas relacionados con el mar, pues "Mi Castillo de Blanca Arena" habla de una fortaleza que se construirá frente al mar a la que ni las olas van a tumbar.

"Que bien quedará, mi castillo, con vista al mar", dice la canción.