Una llama que no se apaga: la historia detrás de la canción 7 de Septiembre de Mecano

El tema 7 de septiembre es una canción de amor que puede ser dedicada para el reencuentro con esa persona con la que la llama parece siempre estar viva aunque pasen los años.

Este tema de Mecano que salió el 27 de mayo de 1991 tiene una hermosa historia de fondo, que en la voz de Ana Torroja, nos hace recordar a nuestro primer amor.

La historia de amor entre Nacho y Coloma

Todo comenzó en 1981. Nacho Cano y Coloma Fernández eran dos jóvenes artistas que compartían el gusto por la música, y que tras un cita en un Burger King y después en un concierto de Los Ramones, comenzaron un amor que hasta la fecha perdura.

En entrevista para El Mundo, Coloma recuerda que el comienzo de su relación fue “surrealista”, Nacho ya estaba con Mecano y acababan de lanzar “Hoy no me puedo levantar”, tema que los catapultaría en la radio y a grandes escenarios.

“Él se convirtió en la estrella del momento y fue muy complicado llevar ambas vidas, pero era una relación con tanta intensidad, tanta pasión y tanta fuerza que nos movía a estar juntos"

Coloma recuerda con cariño como las personas los admiraban, ella detrás de bastidores disfrutaba del show pero también vislumbraba a una banda que alcanzaría gran éxito, Nacho así se lo decía “yo sé que este grupo va a triunfar”.

Conforme pasaron los años, Mecano se convirtió en una banda famosa, no sólo en España, sino también en todo el mundo. Sencillos como "Barco a Venus" y "Maquillaje" sonaban en las radios y el rostro de los tres madrileños causaba furor en los eventos donde se presentaban.









Pese a los reflectores, Coloma cuenta que su relación siempre fue muy íntima; solían reunirse en su casa a comer y a descansar después de un concierto, cosa que a ella le gustaba mucho ya que era muy hogareña.

“Nuestra relación fue muy de estar en la intimidad. Le recuerdo llegar agotado de una gira de México, ir a verle a su casa, estar en la habitación y pedir comida, que antes era como algo súperexótico. La verdad es que éramos muy de casa porque él estaba muy cansado y a mí eso me encanta”.

Sin embargo, la situación cambió cuando se fueron a vivir juntos allá por 1989. Coloma cuenta que los ritmos de ambos chocaban, el trabajo no dejó que se acoplaran el uno con el otro, por lo que después de 8 años decidieron terminar su relación un 7 de septiembre de 1989.

Como promesa, y es que ambos sentían que había "algo vivo” en ese amor, decidieron reunirse cada 7 de septiembre en un restaurante llamado La Parra. En ese lugar reían y recordaban aquellos momentos, entre caricias y miradas ambos crearon una tradición que hasta la fecha los unió.













Allí estaba nuestra 'mesita'. Era la misma de siempre. Allí compartimos muchas noches, muchas risas y tantos momentos especiales

Coloma Fernández

El 7 de septiembre salió a la venta el 27 de mayo de 1991, compusta por Nacho Cano y fue cuando supo que era un amor que siempre iba a perdurar.

"Me decía a mí misma: 'No, por favor. Esto no puede sucederme. Se tiene que apagar'. Pero me di cuenta de que la otra persona también estaba en mi misma sintonía y que nos iba a costar a los dos trascenderlo. Costó bastantes años la verdad".

En la actualidad ambos siguen recordando sus vivencias pero ya ambos tiene un trato de amigos, como “hermanos” lo describe Coloma, aunque no cuenta que jamás olvidará aquellos momentos que vivió con su primer amor.