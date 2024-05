A 20 años de su debut, La Mari, líder del grupo Chambao, sigue abierta a experimentar

A más de 20 años de haber inventado el "flamenco chill", La Mari, vocalista y líder de la agrupación española Chambao, se declara abierta a seguir experimentando dentro de la música, mezclando elementos que le permitan llegar a otros sonidos aún desconocidos.

"Lo que hago es ser honesta conmigo y hacer la música que me apetece hacer, escribir lo que me viene de corazón, lo que veo, o la historia que me atrapa. Así que me junto con músicos, me junto con distintos artistas, con grupos. Estoy muy dada, muy abierta", menciona la artista en entrevista con El Sol de México.

"(Me siento) con hambre de no quedarme como que ya me la sé toda. Me parece que la música es un campo muy, muy abierto, inabarcable, infinito. Hay muchas posibilidades de mezclar y de jugar", añade.

Fue a inicios de siglo cuando María del Mar Rodríguez Carnero llamó la atención con su propuesta, pues desde sus primeras canciones, Chambao sacudió a la audiencia con la combinación de algunos elementos del flamenco original, mezclado con ritmos diversos, por ello, "Flamenco Chill" fue el nombre más idóneo para definir al entonces novedoso género.

De esta forma, con más de 10 álbumes en su repertorio, así como una lucha ganada en contra del cáncer de mama, la líder de Chambao regresó a finales de 2023 con el estreno de una placa musical más, titulada "En la cresta del ahora", la cual mantiene la sustancia característica definida hace más de dos décadas.

"Por ahora ha tenido muy buena acogida. Las presentaciones que hemos estado haciendo para mí han sido un a ver qué pasa, porque siempre con un disco nuevo comienza de cero todo", mencionó la artista malagueña de 49 años.

"Camino a casa", "Libre", "Florecimiento" y más temas contenidos en "En la cresta del ahora" han sonado en vivo por varios países de América Latina y pronto llegarán a la Ciudad de México, en lo que representará el regreso de Chambao a nuestro país.

"Me la he pasado muy bien las veces que he ido a México y he estado súper a gusto. Es un público muy cercano, muy como si nos conociéramos de toda la vida, no se reparan en darte calorcito y en hacerte llegar lo que le puede gustar esta letra o la otra canción", dijo sobre su próxima visita a la CDMX, el 23 de junio en el Foro Puebla.

"Hoy día estoy encantada de seguir viva, encantada de aprender, es lo que es más me gusta de esta vida, aprender, porque creo que he venido a eso, algún día me moriré, espero que falte todavía", finalizó La Mari.