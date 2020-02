A Abraham Mateo, Latinoamérica lo inspira

Abraham Mateo apenas cumplirá 22 años el próximo mes de agosto. Pero en su discografía ya puede presumir colaboraciones con Jennifer Lopez, 50 Cent o Farruko. Ha pasado de la balada pop al estilo urbano en cuestión de meses, lo que ha venido natural y con resultados positivos, afirma el cantante.

Lo curioso es que este español ha encontrado su mayor inspiración en Latinoamérica, específicamente en Medellín, a donde viajó el año pasado para envolverse en lo que él define como la cuna del reggaetón y formar los temas que vendrán en el disco que lanzará en mayo próximo, incluido No encuentro palabras canción que grabó en colaboración con Manuel Turizo.

“Mucha gente nos ha hablado de ese sitio porque es la cuna más importante del reggaetón. Estuvimos ahí para componer con varios escritores, productores que conocimos y ampliando relaciones. Quería hacer una canción romántica que transmitiera buen rollo y de una cosa siguió otra: Medellín me llevó a Colombia, Colombia a Manuel Turizo y ahora esta canción”, comenta el cantante en entrevista.

La alianza entre Abraham Mateo y Manuel Turizo para grabar No encuentro palabras surgió de una inquietud por vincular dos tonos de vocales totalmente diferentes. “Él tiene un registro de voz grave, muy gordo, y el mío es más agudo, son dos voces que contrastan muy bien porque no tienen nada que ver. Él y yo nos conocimos a través de redes sociales, le envié esa canción junto a otras cuatro o cinco opciones y me llamó directamente cantando este tema”, dice entre risas el intérprete de Señorita y A cámara lenta.

Abraham Mateo ya tiene lista la colaboración que seguirá el camino de No encuentro palabras. Hace unas semanas rodó en Los Ángeles el video musical de Tiempo para olvidar, un dueto que realiza con Becky G y que lanzará en mayo, unos días antes del estreno de su disco.

“Es una composición mía que también surgió en Medellín. No es una balada pero es un tema más lentito que tiene su flow. Becky y yo somos amigos desde hace muchos años y hasta llegamos a grabar un tema que se quedó en el cajón. Yo la veo como una chica que tiene un estilo muy chulo y de alguna forma me identifico con ella porque ha estado desde pequeña metiéndole a la música”, adelanta.

No sólo Colombia ha sido impulso para su carrera. El cantautor reconoce en México una de las plataformas más importantes de su carrera. “Ya son 14 años en la música y no recuerdo un momento en el que los mexicanos no hayan estado conmigo. Varios de los acontecimientos más importantes de mi carrera han ocurrido ahí, como el Auditorio Nacional que hice a los 17 años”, recuerda.

Además del reconocimiento internacional que tiene como cantante, Abraham Mateo espera seguir impulsando su faceta como productor, pues recientemente ha ampliado su catalogo con talentos como Ivy Queen. “Creo que mi carrera se va dividiendo un poquito entre la parte del artista y de productor. Una cosa que me da mucho orgullo es ver que ahora hago cosas para artistas como ella que he escuchado desde pequeño y seguir así es mi meta a futuro”, concluye.