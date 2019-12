A Jo Jo Jorge Falcón no le agrada el stand-up

Jo jo Jorge Falcón y Nora Velázquez recibirán el año trabajando, para ellos la suerte se crea, y este 31 de diciembre esperan divertir a chicos y grandes con un espectáculo de comedia en el que darán vida a grandes personajes en el hotel Fiesta Americana de Reforma.

"Vamos a presentar humor de navidad, de parejas y un humor que no lastima en un show que aproximadamente dura dos horas y fracción con un sentido del humor fino", explicó Falcón en conferencia.

Además, ambos comediantes expresaron su descontento con la falta de programas de comedia en la televisión abierta, pues desde su punto de vista, es importante ver con humor ciertos temas frente a las adversidades que atraviesa el país.

"Antes había programas muy divertidos en la televisión que ve el pueblo y creo que es un error que ya no haya tantos, el pueblo es el que sufre más, ahora todo es de narco, y si de por si hay violencia y la estamos viviendo ¿para qué la enseñas?, ¿para qué le dices cómo robar? para mi es algo muy negativo", aseguró el comediante.

En cuanto a las nuevas formas de hacer reír a la gente como es stand-up, Falcón señaló que es algo con lo que no compagina, puesto que no comparte el humor que manejan dichos monólogos.

"No me gusta la gente que se apropia de un escenario para decir que es gay, y palabrotas, eso le gustará solamente a los millenials, a mi me gusta la comedia que tiene ingenio", mientras que Velázquez se mostró más abierta "yo tomé un curso de stand up y para mí fue muy bello".