A Manolo Cardona le preocupa el narco

Tras cuatro años de haber sido presentada la serie Narcos por plataformas digitales y después del éxito mundial que vivió, la serie llega a la pantalla chica y Manuel Cardona quien interpreta al viceministro de justicia Eduardo Mendoza, considera que sigue siendo una serie pertinente.

“Narcos es desafortunadamente la realidad de una época muy dolorosa para mi país y algo que a mí me toco muy de cerca porque yo soy de Cali, Colombia. Yo creo que hay que afrontarlo y verlo como es, una realidad y no como una apología al delito, esto es importante para no cometer los errores del pasado”, explica en conferencia telefónica.

Es por eso, que desde su punto de vista, es importante que estos programas traigan al diálogo público las posibles soluciones a la problemática que aún es vigente en países latinoamericanos. “México está viviendo lo que nosotros vivimos y es una tristeza, yo creo que la guerra contra el narco está perdida desde hace muchos años y que tenemos que replantearnos las ideas, una de ellas es verlo desde la salud pública y negociarlo desde la legalización sino es seguir con un esquema piramidal en el que quitas la cabeza y sube otro, por supuesto que estoy a favor de la legalización”, explica.

Sin embargo, desde su punto de vista y de lo que más orgulloso se siente por haber participado en la serie, es que ha "puesto al mundo a leer subtítulos y a oír el español, a familiarizarlos con una cultura, la serie rompió esquemas en el mundo”.

Es por eso, que a pesar de que sabe que los latinos suelen ser estereotipados en papeles de criminales. “Creo que cada vez es más la gente leída, que sabe que no todos los latinoamericanos somos narcotraficantes ni bandoleros, somos más los buenos que los malos, y tenemos que trabajar con mas historias no sólo éstas”.