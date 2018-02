A pesar de su carrera como actor, Bono confiesa que quiere hacer circo

Cuando a César Bono se le pregunta cuántos años de carrera tiene actuando hace una breve pausa para destacar: “Profesionalmente el primer programa lo realicé en 1977, pero antes ya había hecho cine y obras de teatro experimental. Se cobraba menos, pero era una oportunidad para entrar a trabajar. Te puedo hablar entonces de unos 51 y 53 años”.

El actor comenzó su carrera en ese año dentro del programa Audiovisualización 30, en lo que él considera que era un programa “de poesía con rock and roll”. En este programa, César Bono compartió créditos con Jorge Bracho, José Antonio Fernández de la Mora y Hesiquio Ramos: “era una idea que tuvo buen alcance en su momento y que si se hiciera ahora también lo tendría”.



Tras años de carrera y éxitos en televisión como Vecinos, en el doblaje con Mate de Cars, en el teatro con Defendiendo al cavernícola, el actor considera que no le falta nada. “Me siento muy satisfecho. He trabajado con lo mejor de cada género y no me he quedado con ningún deseo”, señala. Aunque después reflexiona: “Lo único que no he hecho es circo”.



Esta inquietud surge desde que el actor recibió su primera credencial de la ANDA, “ahí decía que te dedicabas a hacer cine, teatro, televisión y circo, es lo único que no he realizado”, comenta.



Y aunque no es algo que le quite el sueño, César Bono dice que sí le gustaría incursionar en este ámbito, y que incluso hace poco le llegó una propuesta como maestro de ceremonias. “Creo que fue de la familia Atayde porque parece que van a llegar a un aniversario importante y claro que me gustaría”.



Sobre lo que la carrera de actor le ha dejado, César Bono responde sin dudar: “Es mucho, pero o que mas me satisface es haber podido proveer a la familia de alimentos y recibir el cariño de la gente. Te lo digo sin falta de modestia, la gente me quiere más a mí que a los político, y eso me satisface porque se ve que les he dado felicidad”.