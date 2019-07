¡A rockear! Metallica lanzará libro para niños

Los miembros de Metallica están listos para contar su historia a sus seguidores más jóvenes.

Y es que la banda estadounidense estrenará el 26 de noviembre El ABC de Metallica , un libro ilustrado para niños donde contará los momentos más importantes de su carrera de la A a la Z en formato de rima.

El proyecto fue anunciado por el grupo a través de sus redes sociales, donde comentaron que “una parte de las ganancias de estas compras irán directamente a All Within My Hands Foundation –fundación creada por la banda–, ayudándonos a apoyar la educación personal y la lucha contra el hambre”.

Este libro contará con textos de la propia banda y de Howie Abrams, colaborador cercano de Metallica, quien a través de su cuenta de Instagram adelantó que el libro “destaca momentos en el viaje de la banda, desde Garage days –uno de sus primeros EP– a Master of puppets y divertidos momentos sobre Metallica”.

Las ilustraciones estarán a cargo de Michael Kaves McLeer, quien además de trabajar para el grupo integrado por James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett y Robert Trujillo ha colaborado en la creación de logos para bandas como Beastie Boys.

En la portada del libro aparecen los cuatro miembros del grupo caricaturizados sonriendo y sosteniendo sus respectivos instrumentos.

El ABC de Metallica puede pre ordenarse a partir de este momento en la página de internet oficial del grupo. El costo del libro es de 18.99 dólares –aproximadamente unos 360 pesos mexicanos–, sin costo de envío.

El libro también puede adquirirse en un paquete que incluye una playera para niños con el estampado "Joven y metal" o para adultos cuya leyenda dice "El metal joven ataca", con costo de 35 a 46 dólares, respectivamente.

Metallica actualmente está inmersa en su gira Worldwired tour iniciada en febrero del 2016 y que se extiende hasta noviembre de este año con presentaciones en Europa y Australia, donde tendrán como teloneros a Slipknot.

La agrupación comenzó su carrera en 1981 y lanzaron su primer disco, Kill 'em all , dos años más tarde, del que vendieron tres millones de copias en Estados Unidos.

A la fecha se estima que Metallica han colocado más de 100 millones de discos en todo el mundo.