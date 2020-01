A sus 75 años, Rod Stewart se mantiene en el número uno de listas británicas

Que Sir Rod Stewart es toda una leyenda de la música queda demostrado una vez más con su disco antológico, el éxito comercial del momento en las listas británicas y el décimo álbum con el que el artista logra el número 1 en Reino Unido en medio siglo de carrera solista, que precisamente celebra con el lanzamiento del álbum.

You’re in my heart combina las grabaciones clásicas de las canciones más populares de Stewart con nuevos arreglos interpretados por la Royal Philharmonic Orchestra; un repaso por la carrera de uno de los artistas más exitosos del rock, con más de 200 millones de discos vendidos en todo el mundo, 26 singles en el Top 10 de las listas británicas y 16 en el Top 10 de las estadounidenses.

El disco, producido por Trevor Horn, cuenta con la canción inédita Stop loving her today y una nueva versión de It Takes two a dúo con Robbie Williams, e incluye nuevas versiones de éxitos como Sailing, I don’t want to talk about it, The first cut is the deepest, Reason to believe, la célebre Maggie May o Stay with me, uno de los temas que grabó con The Faces.

Son algunos de los principales éxitos de un artista que figura dos veces en el Salón de la Fama del Rock, en el que ingresó en 1994 como solista y en 2012 como integrante de The Faces, y que en el año 2016 fue nombrado Caballero de la Orden del Imperio Británico.

Stewart, que el pasado mes de septiembre anunció haber superado un cáncer de próstata, ha realizado una multitudinaria gira durante los últimos meses, la más grande de su carrera en Reino Unido, y en marzo regresará con su espectáculo al Caesars Palace de Las Vegas.

Aunque para concierto memorable uno de récord: el espectáculo del 31 de diciembre de 1994 en la playa de Copacabana ante más de cuatro millones de personas, según acredita el Libro Guinness de los Récords, que lo reconoce como el concierto (gratuito) más multitudinario de la historia.

Celebridades Inicia funeral de cuatro días de Aretha Franklin; fans ya hacen largas filas

"A la mañana siguiente me llevaron en un dirigible en el que sobrevolamos la zona para que pudiera ver la extensión para la que habíamos tocado. No se acababa nunca, siguiendo la línea de la bahía y los lados en forma de herradura, una interminable franja de arena (...) Me alegró mucho haber visto toda aquella extensión en aquellas circunstancias, y no la tarde anterior al concierto. De lo contrario, hubiera sido capaz de quedarme en la cama”, confesaba el artista en su autobiografía, publicada en 2012.

En el momento de aquel concierto, Rod Stewart llevaba 25 años de carrera como solista, que comenzó con el álbum An old raincoat won’t ever let you down (1969), aunque se había dado a conocer como vocalista de The Jeff Beck Group y The Faces, banda en la que continuó hasta su disolución en 1975, a la vez que lograba sus primeros éxitos en solitario.