A sus 81 años, Irma va por un Grammy con disco "Las canciones de la abuela"

Más de 70 años después de escucharlo por primera vez, Irma Gloria Silva Herrera tuvo el gusto de conocer a uno de sus ídolos. Y no solo eso, sino que, gracias a la idea de su nieto Jorge, grabó con él dos de los temas que recuerda de su infancia: Te vas ángel mío y Cartitas. A los 81 años, Irma grabó su primer disco y comparte créditos con el grupo de su nieto y con Ramiro Cavazos, el fundador de Los Donneños.

Irma creció en el Rancho El Naranjo, en General Terán y Linares, Nuevo León, un municipio conocido como “la capital mundial de la música norteña”, cuenta Miguel Cienfuegos, quien, junto con Jorge Loayzat, el nieto de Irma, crearon un nuevo concepto de música experimental, basada en los tradicionales acordes del bajosexto y el acordeón al que llamaron Buyuchek.

Jorge recuerda que aprendió a tocar el bajosexto acompañado por su abuela. “Le mostraba lo que aprendía y ella me decía que eran canciones viejitas, de su época. Como yo estaba aprendiendo, llegaba con ‘novedades’ y me ella me decía 'no, hombre, cuál nueva, esa canción la cantaban Los Alegres de Terán allá en mi época'.

Me acuerdo de una que se llama El cisne, fue la primera que cantamos como grupo y es de un señor que se llama Mundo Miranda”.

La música ha sido un lazo familiar desde siempre, coinciden en entrevista los fundadores de Buyuchek, acompañados de Irma, la estrella del CD/DVD Las canciones de la abuela, nominado como Mejor Álbum de Música Norteña de los Latin Grammy, junto a Bronco, con su disco Por más, Mitad y Mitad de Calibre 50, Percepción de Intocable y Amo, de La Maquinaria Norteña. Los premios se entregarán el próximo 14 de noviembre.

El disco y DVD se grabaron en El Naranjo y contiene temas como Prenda del alma , Los ojitos de mi Elena , entre otros.