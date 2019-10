Antes de ver El Camino tienes que checar esta escena de Breaking Bad

El Camino: una película de Breaking Bad centrará su historia en Jesse Pinkman y la sinopsis oficial no da muchas pistas de quiénes podrían formar parte del reparto.

Aunque con la forma en que terminó la serie, se tiene una idea de lo que podría contar la película y justamente Jesse Pinkman reveló el mes pasado una pequeña pista de lo que se viene. Cats out of the bag...and the bag is in the river. Here’s a moment from Breaking Bad to slowly prepare you all for what’s to come. #BreakingBad #Netflix #Elcomino ⚗️💎💵💰 https://t.co/q3VdCCLxZe — Aaron Paul (@aaronpaul_8) 25 de agosto de 2019

Se trata de unas de las escenas más aclamadas de la serie, en la que se ve com Jesse rompe toda relación con Walter, luego de darse cuenta de que perdió todo por él.

Y al parecer por ese rumbo continuará la historia, pero para saberlo tendremos que esperar hasta el 11 de octubre.