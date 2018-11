Abraham Mateo madura con el canto urbano y lanza su séptimo disco

Abraham Mateo apenas cumplió 20 años de vida. Pero este viernes el cantante lanzará su séptimo disco de estudio, A cámara lenta, material con 14 temas en el que además de escribir y componer las canciones también participa como productor.

Es el primer disco que realiza con sonidos urbanos, atrapado por la música que ahora conquista las listas de popularidad en Latinoamérica y el mundo, pero más por la influencia que han tenido estos ritmos desde que es un niño. “Era lo que escuchaba de pequeño. Tengo composiciones, canciones en reguetón, de cuando tenía 11 años grabando; siempre me ha llamado la atención así es que la transición se ha dado naturalmente”, cuenta el músico español.

A cámara lenta saldrá a la venta luego del éxito que han tenido sus primeros sencillos. El primero de ellos Loco enamorado, con la colaboración de Farruko y Christian Daniel, y cuya recepción en YouTube casi llega a los 300 millones de reproducciones y que en México recibió un Disco de Platino + Oro.

Foto: Adrián Vázquez

A este éxito se suma el video de Se acabó el amor, donde Mateo comparte créditos con Jennifer Lopez y Yandel y que en YouTube supera los 132 millones de reproducciones. Asimismo, el cantante lanzó hace casi un año el sencillo Háblame bajito, por el que recibió en nuestro país un Disco de Oro que se suma a las 34 millones de reproducciones que ha obtenido en YouTube gracias a su trabajo con 50 Cent y Austin Mahone.

“No me esperaba para nada que artistas como Jennifer Lopez, Yandel, 50 Cent, De la Ghetto, Austin Mahone, Farukko me abriesen las puertas para colaborar conmigo. En el último año he ido de la mano con ellos y la verdad es que ha sido un placer y una experiencia muy bonita”, cuenta el cantante español.

Jennifer Lopez. Foto: Especial

“Trabajar con Jennifer Lopez fue espectacular nunca me lo hubiera imaginado. Yo he crecido con su música, es una artista que ha tenido una fuerte influencia en mí y hoy en día poder trabajar mano a mano con ella ha sido un sueño hecho realidad”, comenta. “Con 50 Cent, es un artista que aportó mucho a una canción que compuse en la intimidad en mi cuarto y que nunca me imaginé llegaría a escucharla en voz de él o de Austin Mahone que son artistas que admiro”, añade.

Luego de estos logros, Abraham Mateo ya mira hacia adelante y prepara el siguiente paso que será la gira de conciertos. El cantante anunció que se presentará en el Pepsi Center el 22 de marzo del año siguiente, tras lo cual comenzará una gira nacional por nuestro país.

“Pisar escenario mexicano es adictivo porque la adrenalina que se siente cuando lo haces es una cosa increíble. Para mí es un orgullo venir aquí con este tour, que es un show renovado con una nueva producción. Será un espectáculo muy diferente al que vieron en el Auditorio Nacional. Hemos dado un salto cualitativo en todo y es algo que el público podrá ver. Es un show hecho a la medida de mis fanáticos”, adelantó el intérprete.

Foto: Adrián Vázquez

Abraham Mateo continuará luego con una gira por España y Latinoamérica al mismo tiempo que trabaja en lo que será su próximo disco, que aunque no tiene prisa por lanzarlo ya sabe cuál será el camino que seguirá.