Concierto sale mal: abuchean a The Killers por subir a un fan ruso al escenario en Georgia

The Killers esperaba pasar un buen rato con sus fans durante su concierto en Georgia, pero todo terminó en abucheos y personas molestas abandonando el lugar después de que el vocalista, Brandon Flowers, subiera a un espectador al escenario.

El problema fue que la banda invitó a subir con ellos a un ciudadano ruso que se encontraba en la audiencia, lo que provocó desaprobación dada la complicada relación que mantiene el país con Moscú.

El conflicto llegó a tal grado que el grupo estadounidense de rock tuvo que salir a ofrecer disculpas casi de inmediato: “No quisimos molestar a nadie y nos disculpamos. Estamos con ustedes y esperamos volver pronto” dijo el grupo a los habitantes de ese país, que se enfrentó a Rusia en 2008 en una breve guerra.

Brandon Flower se enfrenta a su público

En un video publicado en redes sociales aparece Brandon Flowers invitando a un asistente a subir al escenario para tocar la batería, lo cual es muy común que suceda durante su shows.

"Este tipo es ruso. ¿Están de acuerdo en que un ruso se una a nosotros?", preguntó Flowers provocando abucheos entre el público, pero la tensión aumentó cuando les cuestionó: "¿no ven que es uno de sus hermanos?", preguntó como una crítica a la actitud de todos.

Por este desencuentro The Killer declaró que Flower invitó a esta persona porque en un principio el público no parecía estar en desacuerdo, pues en los gritos no se distinguía el enojo.

“Tenemos una larga tradición de invitar a la gente a tocar la batería y desde el escenario parecía que la respuesta inicial de la multitud indicaba que estaban de acuerdo. (...) Reconocemos que un comentario, destinado a sugerir que toda la audiencia y los fanáticos de The Killers son "hermanos y hermanas", podría malinterpretarse”.

Los organizadores del Black Sea Arena, donde tuvo lugar la actuación, también se disculparon. "Entendemos los sentimientos de los espectadores. El comportamiento del artista en el escenario no refleja la posición del Black Sea Arena", declararon.

Georgia, una exrepública soviética, ha recibido a decenas de miles de exiliados rusos desde que empezó el conflicto en Ucrania, lo cual ha dado lugar a tensiones.

El país, que aspira a convertirse en miembro de la Unión Europea y de la OTAN, perdió en los años 1990 el control de dos territorios separatistas prorrusos, donde fueron desplegadas tropas de Moscú.