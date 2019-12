AC/DC alista nuevo álbum con temas inéditos de Malcolm Young

Dos años después del deceso de Malcolm Young, fundador del grupo de hard rock AC/DC, la banda anunció su regreso a los escenarios con un disco totalmente nuevo que contendría temas grabados por el legendario guitarrista australiano. Así lo afirmó el exvocalista de Twisted Sister, Dee Snider a través de su cuenta de Twitter.

“Él murió. RIP Malcolm Young. Pero los cuatro miembros sobrevivientes se han reunido con pistas grabadas por Malcolm mientras él todavía estaba vivo. El sobrino de Malcolm, Stevie Young, lo está reemplazando (lo ha hecho un par de veces antes). Es lo más cerca que puedes llegar a la banda original”.

Originalmente todo comenzó como un rumor, pues en el año 2018 la revista Jam Magazine reportó que una fuente cercana a la agrupación confirmó se encontraban trabajando en un nuevo lanzamiento con pistas nunca antes vistas grabadas por el fallecido líder.

Meses más tarde se dio a conocer algunas instantáneas de Brian Johnson y el baterista Phil Rudd en una terraza a las afueras de Warehouse Studios, estudio donde fueron grabados los últimos tres discos de la agrupación.

Aproximadamente un año después de que dichas fotografías salieran a la luz, la banda estadounidense Terrorizer confirmaría que durante un encuentro en el aeropuerto con Brian Johnson, el vocalista les mencionó que la reunión y el disco se llevarían a cabo y que él estaba cansado de negarlo.

La grabación de este nuevo disco de estudio aplacaría los rumores que comenzaron hace tres años, y todo apunta a que esta nueva entrega discográfica estaría dedicada a Malcolm y su legado al mundo de la música.