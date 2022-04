Alain Delon, “el hombre más lindo del mundo”, pide la eutanasia para morir en paz

El actor Alain Delon, icono del cine francés, ha pedido el suicidio asistido a sus 86 años debido a su deteriorado estado de salud tras haber sufrido dos accidentes cerebrovasculares en 2019.

Su hijo, el también actor Anthony Delon, iniciará con los trámites para cumplir la voluntad de su padre, lo cual se hará en Suiza, donde el método del suicidio asistido es legal y país en el que reside actualmente.

“Me pidió que organizara esto, sí”, confirmó Anthony al medio francés RTL, quien confesó aceptó la petición y le prometió estar con él hasta el último día, lo que hará junto con su hermana Anouchka porque -confesó- es difícil hacerlo solo.

La decisión de Alain Delon estaría motivada por la muerte de su primera esposa Nathalie Delon, en enero de 2021, tras un cáncer de páncreas agresivo y él no quiere pasar por un sufrimiento igual.

Alain Delon se despide con carta

Al saberse su decisión, el protagonista de Gatopardo publicó una carta de despedida:

"Me gustaría dar las gracias a todos los que me han acompañado a lo largo de los años y me han brindado un gran apoyo. Espero que los futuros actores puedan encontrar en mí un ejemplo no solo en el lugar de trabajo, sino en la vida cotidiana, entre victorias y derrotas. Gracias, Alain Delon".

Desde hace años Alain Delon ya se había pronunciado a favor del suicidio asistido, pues considera que “una persona tiene derecho a partir en paz, sin pasar por hospitales, inyecciones y demás. Envejecer apesta y no podés hacer nada al respecto”.

Cuando se haga el procedimiento como lo marca la ley en Suiza, al histrión se le suministrará pentobarbital sódico, un potente sedante que actúa sobre el sistema nervioso y provoca la muerte en pocos minutos, el cual es usado para la pena de muerte.

Foto: @_FilmAgain

El "enfant terrible" del cine europeo

Alain Delon, considerado “El hombre más lindo del mundo”, nació el 8 de noviembre de 1935 en Sceaux, suburbio cercano a París, Francia.

Su nombre completo es Alain Fabien Maurice Marcel Delon y desde adolescente se adentró al mundo de la actuación. Comenzó su carrera en 1957 con la cinta Quand la femme sen mele, que le dirigió Ives Allegret, quien lo animó a convertirse en actor. Sin embargo, un año más tarde filmó Amoríos, la cinta que marcaría su inicio como figura fundamental del cine francés.

Cuentan sus biógrafos que sus padres se separaron cuando Alain tenía cuatro años de edad, quedándose al lado de su madre, y que en su lucha por la vida tuvo que emplearse en una pescadería. Refieren que en 1952 se enroló como paracaidista en el Ejército francés sirviendo en Indochina antes de emplearse, también, como camarero en su retorno a París.

Foto: @_FilmAgain

Era considerado una de las glorias del cine francés junto con Louis de Funés y Jean Paul Belmondo, quien se convertiría en su mejor amigo y la muerte del actor en septiembre de 2021 fue un gran golpe anímico para Alain.

Su éxito llegó en 1960 y 1970 con cintas como El gatopardo, Plein Soleil, Rocco y sus hermanos, El insubordinado, El samurái, La piscina, El clan siciliano, El círculo rojo, Borsalino, Monsieur Klein o Nuestra historia.

Alain Delon fue un sex symbol de la época, de ahí el mote “El hombre más lindo del mundo”. Era la versión masculina de Brigitte Bardot y considerado el “enfant terrible” del cine europeo, incluso era considerado el sucesor de James Bond y aunque probó suerte en Hollywood, no tuvo mayor fortuna debido a la gran competencia que el actor galo enfrentaba en la llamada Meca del celuloide.

De todos modos, su obra transcurrió entre el cine de autor y el cine para el gran público, siendo dirigido a lo largo de medio centenar de películas por maestros de la talla de Luchino Visconti, René Clement, Bertrand Blier, Michelangelo Antonioni y hasta el mismísimo Jean-Luc Godard, entre otros.

Sin embargo, el “enfant terrible” del cine europeo no se ha limitado a recrear el papel del galán romántico en el cine, sino que interpretó varios géneros que incluyeron, por supuesto, la acción y el drama, desempeñándose incluso al frente de su propia compañía cinematográfica con la cual produjo 26 películas.

Ciudadano suizo desde 1999, Alain Delon fue condecorado por el Gobierno francés con la Legión de Honor, ganó el César por la cinta Nuestra historia, en 1985,y una Palma de Honor en el Festival de Cine de Cannes de 2019 por toda su carrera.

El hombre más lindo del mundo

Por su personalidad y atractivo era uno de los actores del mundo más codiciados y se arrulló en los brazos de las mujeres más bellas.

Una de sus relaciones turbulentas fue con la cantante alemana Nico, quien le reclamó la paternidad de su hijo Christian Aaron, pero Alain nunca quiso reconocerlo.

En 1964 se casó con la actriz Nathalie Canovas, que luego usaría el apellido Delon, y tuvieron a Anthony, pero aunque se dice que fue el amor de su vida, se divorciaron en 1969.

De 1969 a 1984 estuvo con la actriz francesa Mireille Darc y en 1987 conoció a la holandesa Rosalie Van Bremen durante la filmación de un video, con quien tuvo dos hijos: Anouchka y Alain-Fabien. En 2002 decidieron separarse.

A lo largo de su vida ha vivido en París, Roma y Suiza, donde tiene la sede de sus diversos negocios y será el país que vea cerrar los ojos del gran Alain Delon.