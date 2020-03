Actor de Star Wars, Andrew Jack, muere por coronavirus

Andrew Jack, actor que participó en la famosa saga Star Wars, murió este martes a los 76 años por complicaciones derivadas del coronavirus.

El actor británico falleció en un hospital de las afueras de Londres, confirmó su representante a un diario británico.

Andrew Jack has passed away from complications of COVID-19.



He made appearances in Episode's 7 and 8 as General Ematt, as well as being a dialect coach for Solo: A Star Wars Story and all three sequel films.



May the Force be with you Andrew ❤️ pic.twitter.com/5d5ce3rQom — Star Wars Stuff (@starwarstuff) March 31, 2020

"Falleció esta mañana por el Covid-19 en el Hospital de San Pedro, Chertsey. Andrew vivía en una de las casas flotantes más antiguas del Támesis, y a pesar de ser muy independiente estaba locamente enamorado de su esposa", señaló Jill McCullough, su manager.

En tanto, su esposa de Andrew se encuentra en cuarentena en Australia.

Andrew Jack interpretó al mayor Ematt, uno de los dirigentes de la Resistencia, en dos entregas de Star Wars, El despertar de la Fuerza (2015) y Los últimos jedi (2017).

También fue actor de doblaje y entrenador de voz y dialecto de numerosas estrellas de Hollywood participando en superproducciones como Thor: Ragnarok, Vengadores: Endgame, Sherlock Holmes, Men in Black, Operación U.N.C.L.E. o Blancanieves y la leyenda del cazador.