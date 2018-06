Adal Ramones imprimirá su sello a La Academia

Adal Ramones no sólo será el presentador de la décimo segunda edición de La Academia 2018 que inicia el domingo 8 de julio, en mancuerna con el productor Ángel Aponte, quien es la mente creativa de este reality televisivo que formará a 14 nuevos alumnos, intervendrá en las decisiones del libreto, en la dirección y hasta en las aplicaciones digitales, pero sobre todo será el defensor, el abogado de los participantes.



“Yo les daré voz en cada emisión ante las injusticias de los jueces, y por ellos hasta me verán llorar, siempre he sido muy llorón y ahora de viejo más”, bromeó Ramones de 56 años.

Luego de la presentación de los siete profesores de La Academia que dirigirá Héctor Martínez, el conductor y comediante dijo que en los meses de julio y agosto dejará de actuar como estelar en la obra Dos más dos que produce Sergio Gabriel.

“Estoy muy contento con esta oportunidad que me da TV Azteca, pero siento que es unaoportunidad de vida, que la vida me tenía esta sorpresa y nunca me imaginé ser el anfitrión de este reality tan grande, tan lucidor, tan fuerte y con un gran apoyo en esta versión 2018.

Adal dijo que encontró una gran disponibilidad de trabajo de parte del equipo creativo. “Ya he tenido juntas con los digitales, dando ideas de lo que podemos hacer en las aplicaciones. Yo tengo que dar toda mi energía y creatividad en el proyecto y no me auxiliaré de una pantalla para leer el guión, porque me encadena al texto, sólo van a darme la idea y me arrancó a conducir”.

BIENVENIDA LA COMPETENCIA SANA

Adal Ramones, aun cuando se dijo que no estaba enterado que Televisa tres domingos posteriores al estreno de La Academia lanzará el 29 de julio, con Javier Poza Mira quién baila en el canal Las Estrellas, dijo de la competencia en bienvenida.

“¡Viva la competencia!, eso se me hace genial. Hay que recordar que yo ya estuve enBailando por un sueño y Cantando por un sueño, soy de la idea que no debes de ir en solitario, la competencia es lo más sano, debe el público tener opciones. Y repito, me siento muy cobijado en este reality, porque es una academiala gente va creciendo , no son cantantes profesionales. Es una oportunidad enorme y si hay una competencia, bienvenida sea, eso nos hace superarnos y beneficia al televidente”, sostuvo.

CON TV AZTECA FIRMÓ POR VARIOS CONCEPTOS

El regiomontano expresó que con TV Azteca firmó contrato por lo que resta del 2018 y 2019 con La Academia, con la intención también de tener su propio programa y ser el anfitrión de un nuevo reality internacional, en el primer semestre de 2019, cuyo nombre no dio pero lo tachó de un “monstruoso proyecto” .

“Ya no firme exclusividad, no era mi idea. Estuve en la empresa Televisa casi 30 años y con una exclusividad de 25 años, tengo la carta abierta para mi programa, no sé de qué formato será, si melodrama, comedia o una serie, tengo muchas ideas pero hasta que no acabe La Academia podré aterrizarlas. No me gustaría tratar de comerme el pastel completo cuando no hay ni necesidad de hacerlo”.

Adal Ramones dijo que mantiene una salud estable y llega a su nuevo reto con el apoyo de su familia, de hecho su esposa Karla lo animó a cambiar de televisora. Su hija Paola, sí protestó por el cambio: “¡Cómo papá, te vas a La Academia, cómo a Tv Azteca”. Sin embargo, cuando vio el recibimiento con mariachis a su padre, quizá cambió de opinión.