Adal Ramones reconoce que La Academia, ya enganchó a la generación millennial

Adal Ramones reconoció que el programa La Academia, ya enganchó a la generación millennial y los domingos está registrando alto nivel de audiencia.



“La gente volvió al televisor a los programas en vivo, con los que se le puede hacer la competencia a las plataformas digitales”, dijo el conductor, quien también externó su desacuerdo con la transmisión de las escenas subidas de tono que han protagonizado los alumnos Ana y Diego, en las que se ve que duermen juntos y aparentan tener sexo.

“Eso no se puede transmitir, porque no se sabe cuántos niños o adolescentes nos sintonizan con su celular, Ipod o en la televisión de casa. Cuando en una ocasión se vivió lo mismo en Big Brother, también pedí que no lo transmitieran, que hay que apagar la cámara. En ese momento estuve en desacuerdo y aquí también”, declaró.

Ramones, quien tiene como relevo a Freddy Ortega en la comedia teatral Dos más dos, ante su compromiso como conductor de La Academia, dijo que se deben aplicar los valores

“No creo que deban llegar a ese extremo. Y no es para lograr más raiting, son las hormonas de estos chavos, son chamacos que deben de tener ciertos valores, porque están siendo vistos por millones de ojos. Y sí, estoy en contra de lo que pueda exceder del nivel de la relación amorosa. Les digo a ellos, párenle, párenle, porque hay niños que están viendo el reality. Es lo que yo creo”.

El conductor también compartió su postura sobre la rebeldía de la académica Dalia, quien tuvo un enfrentamiento con la profesora Guille, a quien en una discusión incluso le alzó la voz.

“Cada alumno debe tenerle respeto a su mentor. Si bien es cierto que aquí cambian las circunstancias, porque cuando uno va a la escuela, llegas a tu casa y ahí ya no hay presión. Y en La academia ellos están encerrados, es una burbuja, como una bomba de tiempo, pero eso no es justificación, están en un laboratorio de estrés, es como una prueba de fuego. Hay unos que lo van a soportar y otros no, pero el mal comportamiento no se puede tolerar. Ahora los maestros deben exigirle a los alumnos el 200 por ciento como son unas futuras estrellas, tienen muchos diamantes sin pulir y lo tienen que hacer en poco tiempo”, opinó.

De sus próximos proyectos, Adal adelantó que está planeando con Yordi una producción para una plataforma digital. “Es un proyecto movido, con mucha velocidad, con un guión increíble. Es un rollo que vamos a hacer para una plataforma digital, tipo big production”, confió.