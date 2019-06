Adam Sandler quiere filmar en México 

Ahora que Adam Sandler está en México promocionando su nueva película, Misterio a bordo, el actor confesó su deseo de realizar una película en nuestro país, pues dijo ser un gran fan del trabajo de Guillermo del Toro, Alejandro González Iñárritu y Alfonso Cuarón.

“Me encantaría hacer una película en México, no sé cuándo pero se que lo haría. Son directores que me encantan y me gustaría estar alguna vez en una de sus películas, quizá algún día pueda suceder”, respondió el actor durante la alfombra roja para presentar esta cinta de Netflix.

Al ser cuestionado sobre si le gustaría realizar alguna comedia mexicana, Sandler aseguró que no importa el género. “Lo que sea, solo me gustaría hacer una película”, dijo aunque por el momento comentó que no tiene algún plan concreto, “pero espero que sea pronto”.

Adam Sandler protagoniza Misterio a bordo, que estrena este viernes, junto a Jennifer Aniston y el mexicano Luis Gerardo Méndez, de quien se dijo muy satisfecho por su trabajo en esta película. “Lo amo. Él es fenomenal, es divertido, un gran actor de series y una súper estrella. Hicimos hace unos días la premier en Los Ángeles y conquistó los corazones, la gente lo ama”, dijo.

El actor compartió que en el set, Luis Gerardo siempre “estaba de muy buen ánimo, siempre emocionado, trayendo propuestas, todo un caballero. Su madre vino al set y la pasamos bien con ella”, finalizó.