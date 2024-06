Adele explota contra comentario homofóbico: si no tienes nada bueno que decir, cállate

Junio es conocido como el mes del Pride, pues el 28 de este mes se celebra el orgullo LGBTIQ +. Ante ello, es común que algunas personas realicen actos homofóbicos hacia la comunidad.

Uno de ellos ocurrió durante un concierto de Adele, en Las Vegas, Nevada, donde un asistente gritó que “el orgullo apesta”. Ante ello, la cantante británica no se quedó callada y arremetió en contra del comentario.

La intérprete de Someone Like You es conocida por su apoyo a la comunidad LGBTIQ, por lo que no permite expresiones en contra de los miembros de esta.

Adele explota contra comentario homofóbico: No seas ridículo

Mientras la mayoría de los asistentes permanecían en silencio, al esperar que Adele interpretara una canción acompañada de un piano, un asistente aprovechó para gritar que “el orgullo apesta”.

Al escucharlo, Adele arremetió contra él para decirle que si sólo fue a su concierto a decir que el orgullo apesta, era mejor que guardara silencio, pues dicha expresión demostraba que no tenía nada bueno que decir.

¿Has venido a mi concierto a decir que el orgullo apesta?, ¿Eres estúpido? No seas ridículo. Si no tienes nada bueno que decir, cállate.Adele.

No es la primera vez que Adele apoya a la comunidad LGBTIQ +

Adele se suma a otras activistas como Madonna, Cher o Lady Gaga, quienes han expresado abiertamente su apoyo hacia la comunidad LGBTIQ +.

Durante uno de sus conciertos, la intérprete de Set Fire to the rain izó la bandera de la comunidad, durante el mes del orgullo.

Remember when adele waved that pride flag like there was no tomorrow😭 Happy pride month for those who celebrate! 🏳️‍🌈pic.twitter.com/ZUrG1hqOu8 — juIia ❦ メ𝟶 (@rosesforwIne) June 3, 2024

Incluso en una de sus presentaciones adaptó su vestuario para incluir la bandera que representa a la comunidad.

HAPPY PRIDE EVE, GAYDREAMERS!🌈#WeekendsWithAdele pic.twitter.com/cktghnBimE — Day One Adele Fans (@DayOneAdeleFans) June 1, 2024

Y, durante el mes del Pride, incluyó los colores que representan a la comunidad como parte de su show de luces, además de repartir papeles en forma de corazón con la leyenda “feliz pride”.