Adele se declaró fan de Bad Bunny pero, ¿cuál es la historia de su supuesta rivalidad?

Adele confesó que ama al cantante puertorriqueño Bad Bunny, durante un concierto en The Colosseum del Caesars Palace en Las Vegas. Con ello, terminó con las especulaciones de la supuesta rivalidad entre ellos.

Su confesión surgió gracias a una dinámica con la que estaba interactuando con sus fans por medio de nombrar palabras de acuerdo con el orden de las letras del abecedario. Al llegar a la B, no dudó en nombrar a Bad Bunny y admitir que lo ama.

Con ello, terminó con las especulaciones de la supuesta rivalidad que surgió el año pasado a causa de las nominaciones de los Grammy.

¿Cómo surgió la supuesta rivalidad entre Bad Bunny y Adele?

La supuesta rivalidad entre Bad Bunny y Adele surgió en la edición 65 de los Grammy en 2023, pues ambos cantantes estaban nominados en la categoría “mejor interpretación pop solista”, ella con Easy On Me y él con Moscow Mule.

La ganadora de la categoría fue Adele, ante lo cual aseguran que Bad Bunny hizo una cara de “molestia”. Su reacción se volvió viral y, en redes sociales, surgieron las especulaciones sobre que ambos no se llevaban bien.

Los fans de Adele la defendían mencionando que ella no conocía a Bad Bunny, y que incluso él “aprendió a cantar a capela” con la presentación de la intérprete de Set Fire to the Rain.

Pese a los gestos, ambos cantantes nunca declararon en contra del otro. Y, fue hasta que Adele admitió que ama a Bad Bunny, cuando terminaron los rumores del supuesto descontento entre ambos.