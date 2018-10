Adiós a Big Bang Theory, pero el joven Sheldon está de vuelta

LOS ÁNGELES, EU.- Con un peinado perfecto y una camisa de cuadros café abrochada hasta el último botón, Iain Armitage con sus 10 años recién cumplidos se sienta en una silla a la cabeza de una mesa ocupada por prensa latinoamericana. Saluda y sonríe con gran educación y un porte envidiable.

“Sheldon es un personaje muy divertido para interpretar”, responde con gran seriedad a la primera pregunta que se le hace. Pero sus ganas e inquietud de compartir rápidamente lo transforman, pues con gran emoción cuenta cómo Young Sheldon, spin off de The big bang theory que hoy a las 21:30 horas estrena su segunda temporada en Warner Channel, ha cambiado su vida.

“Veamos, he actuado desde hace tres años. Sheldon es probablemente el personaje que más tiempo he hecho, porque ha sido un año con él; un tercio de mi carrera como actor ha sido consumida por él”, cuenta con gran seriedad el actor que debutó en la televisión con la serie Big little lies, donde interpreta al pequeño y tímido Ziggy Chapman.

Iain sabe que su personaje no sería lo mismo sin la interpretación de Jim Parsons, a quien describe con más cariño del respeto que muestra. “El señor Jim es realmente increíble, lo quiero mucho. Y es muy divertido estar con él porque Sheldon es un personaje difícil de hacer”, explica.

El joven actor recuerda que en principio, Jim Parsons fue de gran apoyo no sólo para él, sino para todo el equipo de la producción. “Durante el piloto de la serie, él estuvo ahí, hablando con nosotros”, dice con un tono similar al de su personaje, pero con sonrisas que de repente se le escapan.

Armitage es joven, pero también capaz de darse cuenta que entre su show y Big bang theory existen divergencias. “Nuestro show es diferente en esencia porque Sheldon es más joven y un poco más vulnerable. Además, es un programa familiar y The big bang theory no lo es tanto. Además Young Sheldon es muy divertido; espero haga feliz a la gente”, comenta con una inocencia entrañable.

RODEADO DE AMOR

Precisamente al ser una serie familiar, Young Sheldon no podría entenderse sin los seres queridos que lo rodean. Entre ellos están Meemaw, la abuela que sin quererlo se vuelve la única que lo entiende “Ella cree que Sheldon es listo porque ella es lista. Pero parece que ella sólo prefiere beber y jugar”, dice Annie Potts, la actriz que le da vida.

Para la nominada al Globo de Oro, el apoyo de los seres queridos en un niño es importante, pero más aún la de una abuela. “Ella tiene una tremenda influencia en él, además tiene una afinidad natural porque a otros les desespera”, comenta.

Annie Potts dice que ha podido compartir esta misma experiencia con Iain Armitage más allá del set, pues tienen una relación muy cercana. “Cuando empezamos a filmar el show nos mudamos muy cerca, vivíamos a unas cuadras de distancia. Entonces pasamos mucho tiempo juntos. Esto ayudó a que me diera su confianza porque a veces tenemos que gritarnos o decirnos cosas feas en el rodaje, pero cuando dicen 'corte’ podemos abrazarnos de nuevo”, cuenta.