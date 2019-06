Adiós a The Big Bang Theory, los nerds más vistos de la TV

Con la emisión de un capítulo doble, esta noche llegará a su final The Big Bang Theory, una serie que rompió esquemas en la televisión al combinar la ciencia y la comedia en un mismo lugar. Tras 12 temporadas, la producción estelarizada por Jim Parsons, Johnny Galecki, Kunal Nayyar, Simon Helberg y Kaley Cuoco se despedirá de sus fans a las 21:00 horas por Warner Channel.

Sheldon y Leonard son dos amigos amantes de la tecnología, pero también de los cómics y la cultura pop. ¿Qué podría salir mal? Todo, si consideramos que son unos inexpertos en las relaciones amorosas y al departamento de frente se ha mudado una atractiva rubia llamada Penny que también cautiva a sus otros amigos, Howard y Raj; entonces el caos y las situaciones cómicas comienzan.

La serie fue madurando a lo largo de su historia, incluyendo nuevos personajes y alargando los arcos dramáticos de sus estelares. Algunos se casaron, otros tuvieron hijos, amistades se fragmentaron y se volvieron a unir y el deseo de ganar el Premio Nobel para Sheldon y Amy, su ahora esposa, continuó hasta el último capítulo que podrá verse esta noche.

The big bang theory empezó como una idea de Chuck Lorre, creador de otros programas como Two and a half men, El método Kominsky, Mike y Molly o Mom, que después fue desarrollada con dos pilotos que llegaron a la cadena estadounidense CBS a inicios de 2006. Esa idea se convirtió en un fenómeno que ahora concluye tras 12 temporadas y que ha dejado varias marcas indelebles en la historia de la televisión.

La serie se convirtió en una de las más exitosas al mantener un nivel de audiencia de entre 12 y 14 millones de espectadores durante todos sus episodios. En consecuencia sus actores se volvieron los mejores pagados de la televisión. Tan sólo en 2018, en el top cinco de Forbes destacaban los cuatro protagonistas de la serie, encabezados por Jim Parsons que ganó 26.5 millones de dólares ese año.

Pero no sólo el público recibió gratamente la serie, la crítica fue clave para su trascendencia. The Big Bang Theory consiguió 52 nominaciones a los premios Emmy ganando diez de ellos. Además, en 2011 Jim Parsons se llevó el Globo de Oro en la categoría de Mejor Actor en una Serie de Televisión de Comedia por su trabajo en esta serie.

Antes de despedirse, The Big Bang Theory rompió otro récord, pues se convirtió en la serie de comedia no animada de mayor duración en la televisión estadounidense. La producción de CBS sumó 280 episodios, dejando atrás a Cheers, que mantenía ese récord con 271 episodios que concluyeron en 1993.

Pero su trascendencia va más allá de los números. Aunque The Big Bang Theory tenía la misma estructura que otros sitcom como Friends, donde los personajes son vecinos y conviven en un espacio en común, la serie cautivó al público por retratar el estereotipo del nerd, no sólo aficionado a la ciencia, sino especialista en la cultura pop de ciencia ficción.

Otro de sus aciertos fue la inclusión de estrellas invitadas, donde participaron incluso algunas figuras de la ciencia como el propio Stephen Hawkins, George Smoot, Brian Greene, Buzz Aldrin o iconos como Carrie Fisher, Adam West, Stan Lee o Mark Hamill.

La crítica coincide en que gran parte del éxito de la serie tuvo que ver con la química entre el elenco, mismo que quedó constatado cuando todos ellos plasmaron sus manos en el Paseo de la Fama de Hollywood hace solo un mes, frente al Teatro Chino de Los Ángeles, dejando así otra marca que nunca se podrá borrar.