Adri Torrón debuta como solista, teniendo a Alejandro Sanz como padrino

Tras su paso por el reality Dominicana´s got talent, la cantante Adri Torrón cumplió uno de sus sueños de la infancia e inició formalmente su camino musical, con un EP titulado Vuela.

Sus primeros pasos los dio amadrinada por una de las figuras más importantes de la música: Alejandro Sanz. Y es que luego de haber triunfado en el programa, tuvo la oportunidad de abrirle una presentación en Punta Cana, en lo que fue sin duda uno de los momentos más significativos de su carrera.

Gossip Alejandro Sanz tiene su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

“Pasé de cantar delante de mi espejo, a hacerlo frente a 15 mil personas, fue un paso demasiado grande, todo una locura. Todo pasó muy rápido, pero fue una experiencia muy linda armar un show en dos semanas, el repertorio, los vestuarios, las coreografías, fue increíble. De ahí empecé a sacar mi música y a conectar con la gente desde otro lugar”.

La cantante reveló que antes de ese concierto de Sanz se sentía profundamente nerviosa, e incluso llegó a desear no formar parte de la industria del entretenimiento y dedicarse a algo diferente, pero asegura que en cuanto subió al escenario se le olvidaron todos esos sentimientos, y supo que ese era el camino que quería seguir.

Adri agregó que fueron precisamente los consejos del español los que le ayudaron a sobrellevar ese momento, por lo que lo considera uno de sus grandes mentores.

“Me dijo que en esta industria hay veces que uno se tropieza, que hay piedras en el camino, hay gente que no te apoya o no cree en ti, puertas que se cierran, pero siempre y cuando tú sepas de lo que eres capaz y a dónde quieres llegar, todo va a salir bien”, platicó. “Antes de salir a escena siempre se sienten nervios, y eso es normal, me contó que él todavía los siente, y que eso es muy lindo”.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Para la dominicana fue un gran reto iniciar su carrera en medio de la pandemia, ya que no tuvo la oportunidad de hacer conciertos y compartir con sus fans de forma presencial, pero a la vez se siente agradecida porque la distancia física le permitió conectar con su público de una forma más íntima.

“Las redes de verdad que han sido una ayuda increíble, son plataformas que te permiten conectar con tu público, con tus seguidores, y poder escucharlos, hablar con ellos. Para mí los fans son lo más importante en mi carrera, me alientan todos los días a seguir adelante y seguir haciendo música”.