Adrián Marcelo, el más odiado de LCDLF; familias de participantes piden su expulsión

El comportamiento de Adrián Marcelo dentro de La casa de los famosos México desató una ola de críticas, comentarios, quejas e incluso denuncias formales ante la autoridad.

Las mamás de Briggitte y Gala Montes externaron su inconformidad por las faltas de respeto que el Influencer de 36 años ha ejercido en contra de las integrantes del equipo Mar, lo señalan de potenciar violencia psicológica y amenazas.

El caso de Briggitte Bozo

A través de un comunicado, Ligia Elena Arcila, mamá de Briggitte Bozo aseguró que Marcelo ha cruzado los límites del respeto y ha afectado directamente a su hija.

Gossip Andrea Legarreta explota contra Adrián Marcelo: sus niveles de maldad son terribles

“En un episodio reciente, Adrián Marcelo fue captado metiéndose la mano en los pantalones, arrancándose el vello púbico y arrojándolo en las arepas que Briggitte, de buena fe, había preparado y compartido con sus compañeros del equipo Mar para que conocieran la comida típica de Venezuela”, refiere en el documento que subió en la página oficial de instagram de la joven.

“Este acto no sólo es una falta de respeto hacia Briggitte, sino que constituye un claro ejemplo de bullying y acoso hacia ella en televisión nacional. En un país como México, donde la comida es un recurso valioso y, en muchos casos, escaso, no puede permitirse que en televisión nacional se dé el ejemplo de jugar con ella de manera tan irresponsable”, agregó.

Ligia pidió a la producción del programa que considere con seriedad el mantener un ambiente de respeto hacia todos los participantes. Solicitan promover contenidos que “reflejen valores positivos y constructivos”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por BRIGGI B (@briggi_bozzo)

La denuncia de la mamá de Gala

Por su parte, la mamá de Gala Montes, Crista, se presentó junto a su despacho de abogados en la Coordinación Regional para la Atención de los Delitos Vinculados a la Violencia de Género Valle de México/Sede Huixquilucan para ratificar la denuncia que interpuso en días pasados en contra de Adrián Marcelo por discriminación y actos de violencia de género.

Lee más: La Casa de los Famosos México: Gala Montes llama a Adrián Marcelo "machista, violento y misógino"

“El otro día me mencionó y estoy hasta el gorro que me esté mencionando, me dijo que llevaba a mis hijas al antro y no es posible que diga esas cosas a nivel nacional”, dijo Crista.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Crista Montes (@sargentomatute)

La denuncia únicamente es por haberse referido a Crista, según indicó la afectada, Marcelo ha juzgado cómo crío a sus hijas, argumento que usa para amenazar a Gala dentro de la competencia.

Internautas exigen expulsión de Adrian Marcelo

Y, claro, los comentarios de Adrián Marcelo en la gala de eliminación de este domingo incomodaron a muchos. El conductor dijo explícitamente "Una mujer menos para maltratar", luego de una risa burlesca, mientras se disputaba la salida de Karime, Briggitte y Gomita, quien resultó eliminada.

La conversación sobre lo que sucedió después de la eliminación de Gomita, que dejó debilitado al grupo Tierra, colocó Arath De la Torre como tendencia en redes sociales ya que, después de ser amenazado por el youtuber, el conductor indicó que, ahora sí se retirará del reality porque ya no aguanta estar allá adentro.

“Ya no puedo”, le dice Arath a Mayito mientras se encontraban en la cocina.

Ante esto, en redes se posicionó el hashtag “Nos vamos con Arath” en donde el público llama a una manifestación masiva en contra de Adrián Marcelo por las actitudes ofensivas dentro del reality, en el que en ciertas ocasiones ha amenazado con que provocará que Arath explote. Anoche, después de la gala, le dijo “se viene lo peor”.

@sandymaga22 #lacasadelosfamososmx #lcdlfmexico #lacasadelosfamososmexico🇲🇽 #lcdlf2024 #paratii #arathdelatorre #paratiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii #fyp #lacasadelosfamosos #foryou #lacasadelosfamososmexico #viralvideo #fypシ #vix ♬ sonido original - Sandy Magali Félix

Un grupo de internautas se organizó y a través de un texto citan a los seguidores del programa a manifestarse a las 16:00 horas, afuera de las instalaciones de LCDLFM, ubicada en Huixquilucan, en donde se exigirá a la producción una sanción por la violencia verbal ejercida por Adrián hacia otros participantes, así como la transparencia y cumplimiento de las reglas del programa.

Hasta el momento, el hashtag cuenta con 118 mil posts en X, antes Twitter. Además de la manifestación, en la que se pide llevar ropa blanca, también los internautas amenazan con cancelar sus suscripciones a VIX y dejar de ver el programa.

También se han viralizado algunos videos en donde se está apoyando a Arath de la Torre afuera de la casa y previo a comenzar la supuesta manifestación.