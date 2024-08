Adrián Marcelo revela las razones por las que no se dedicó a la psicología: me corrieron

La carrera de Adrián Marcelo ha estado en la mira en las últimas semanas. Sus burlas hacia la salud mental de Gala Montes han puesto en duda su permanencia en La Casa de los Famosos y sobre todo su cédula profesional como psicólogo.

Las iniciativas de quitarle su cédula profesional no afectarían al conductor. Aunque Adrián Marcelo estudió psicología, al poco tiempo descubrió que no era lo suyo y decidió optar por buscar suerte en los medios de comunicación. Sin embargo, su salida como psicólogo no fue del todo agradable, pues lo corrieron.

Mediante una entrevista con Fernando Lozano, Adrián Marcelo reveló las razones por las cuales no continuó su carrera como psicólogo.

¿Por qué Adrián Marcelo no se dedicó a la psicología?

Adrián Marcelo que descubrió que no se quería dedicar a la psicología cuando estaba realizando sus prácticas profesionales en el Hospital Muguerza de Monterrey, pues no quería convertirse en el director de RH porque no le apasionaba “la labor de oficina”.

Me doy cuenta que jamás quiero ejercer o ese caminito de convertirme en el director de RH, no me apasionaba tanto. Adrián Marcelo.

Además, el habitante de La Casa de los Famosos reconoció que en sus prácticas profesionales solo realizaba funciones monótonas y rutinarias, las cuales le desesperaban e incluso una de ellas le ocasionó una “temblorina” tras la combinación de una sustancia que consumió.

Pese a su disgusto por lo administrativo, Adrián Marcelo se alejó completamente de la psicología debido a que lo corrieron porque una sustancia ilícita le “explotó” en la oficina y su jefa se dio cuenta.

Me corren de las prácticas por ir a un concierto, un Hellow Fest.Adrián Marcelo.

En sus palabras, Adrián Marcelo se desesperó y tuvo una temblorina; por lo que salió de la oficina, se encontró a la jefa del departamento y lo mandó a su casa porque el viaje le había “tronado”.

Me tronó la tacha. Ese espasmo me cambió algo en la química del cuerpo. Adrián Marcelo.

Tras el incidente, Adrián Marcelo no se volvió a “meter ningún químico”. Sin embargo, la situación ocasionó que no le renovaran su contrato de practicante, por lo que ya no siguió en la psicología.