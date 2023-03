Adrián Uribe le debe todo a su buen humor

Desde niño, lo que más caracterizaba a Adrián Uribe era su sonrisa, así como su habilidad nata para transformar distintas situaciones en algo cómico, divertido, con lo que pudiera esparcir una gran felicidad a su alrededor.

Se percató de esas aptitudes en su adolescencia, por lo que uno de sus primeros trabajos fue dar shows de payaso en fiestas infantiles. Pero sus sueños yacían mucho más lejos.

OMG! Adrián Uribe y Consuelo Duval causan polémica en la comunidad Seri; así inició la controversia

A los 18 empezó a trabajar formalmente, buscó oportunidades en la televisión, medio que, hasta el momento, se ha portado muy generoso con el comediante.

“Ha sido todo positivo en mi vida, sí soy una persona que, la verdad, viendo atrás, me satisface lo que he hecho. Ya tengo 30 años en el medio, cumplí 50 de vida el año pasado, en septiembre. Yo creo que lo único que puedo decir es que me siento muy bendecido, afortunado y ha valido la pena cada esfuerzo que he hecho, cada paso que he dado, bueno y malo para llegar hasta donde estoy. Volteo al pasado y siento que es mucho lo que he hecho, pero miro hacia el futuro y siento que todavía me falta mucho”, afirmó Uribe en entrevista con El Sol de México.

Fue en el año 2000 cuando su rostro comenzó a popularizarse gracias a los sketches del programa La hora pico, en donde tuvo la oportunidad de interpretar a distintos personajes, entre los que destacan el policía Poncho Aurelio, el mesero Carmelo y el famoso microbusero El Vítor.

Y, aunque en esa época triunfó con sus personajes, hoy, el actor reconoce que, tanto por decisión personal, como por los cambios en la corrección en la comedia, hay algunos roles que ya no interpretará como el caso de Carmelo, un mesero que forma parte de la comunidad LGBT+ y que sus ocurrencias, así como su comportamiento excesivo era lo que le daba el toque de “risa”.

“Ya a estas alturas del partido creo que ya no sería tan bien visto (su personaje), hasta por mí, para renovarme. El Vítor va a seguir siendo él hasta el momento en el que yo diga: ‘ya’.

“Ahorita hasta haciendo un stand up tienes que ser muy cuidadoso para no ofender a nadie. Desde que empecé mi carrera siempre he tratado de hacer una comedia que pueda llegarle a todo tipo de público, que nadie se sienta ofendido, yo no soy una persona que le guste utilizar el bullying o ser pesado con los demás, trato de tener siempre esa conciencia de que se rían, sin llegar a caer en la ofensa, tratar de tener esa línea, pero siempre de manera divertida, si no, parecerá un sermón”, sostuvo.

Gracias a la oportunidad de Carla Estrada y Reynaldo López fue que Uribe, junto a sus compañeros Consuelo Duval, Lorena de la Garza, Miguel Galván, Gustavo Munguía, entre otros, despuntaron su carrera en la comedia.

A Uribe le siguieron breves participaciones en programas como Humor es… los comediantes (2000); Mujer, casos de la vida real (2006); Los Héroes del Norte (2011) y en melodramas como Por ella soy Eva (2012), Mi corazón es tuyo (2014), y recientemente Como tú no hay dos (2020).

“El chiste es estar haciendo cosas diferentes, en algunas te vas a equivocar tal vez, esa es la parte complicada de esta carrera, tienes que intentar hacer cosas diferentes para no encasillarte. Yo creo que muy pocos comediantes hemos hecho un protagónico de una telenovela o uno en una película o un late night show, una serie, un programa de concursos, el objetivo es diversificarte, tratar de hacer cosas diferentes para justamente durar mucho tiempo y dentro de esa diversificación te puedes equivocar e irte mal en un proyecto”, aseguró.

Y, en efecto, aunque tal vez muchos consideren que Uribe ha sido exitoso en todos sus trabajos, lo cierto es que no, ya que en 2018 protagonizó el filme Tuya, mía… te la apuesto, que no tuvo ni las ganancias ni la afluencia de público esperadas.

“Así es la vida, tienes que estar en la batalla, dándole e intentando porque yo prefiero decir que me fue mal a preguntarme: ‘¿por qué no lo intenté?, ¿por qué no lo hice?, ¿por qué no me arriesgué? Yo soy de los que prefiero equivocarme arriesgándome que estando nada más viendo cómo se equivocan o triunfan otros”, dijo.

Ese camino se enmendó hace unas semanas al estrenar Infelices para siempre y que logró recaudar más de 35 millones de pesos en taquilla, y fue vista por más de 600 mil espectadores.

La historia aborda el matrimonio de María José (Consuelo Duval) y Alfredo (Uribe) quienes a punto de cumplir 20 años de casados, su relación ya no es la misma que antes, por lo que tendrán que revivir ese amor que han perdido.

“Son muchísimas cosas completamente diferentes las que he hecho y ahí radica el que siga vigente y hacer cosas también para redes sociales, donde intento estar presente también. Diversificación es la clave”, compartió.

Uno de los momentos más duros de su vida fue en 2018, cuando el actor tuvo que ser intervenido quirúrgicamente en tres ocasiones a causa de una peritonitis. En ese momento reveló que tuvo un encuentro con Dios mientras se aferraba a la vida y que, agradecido por una segunda oportunidad que tuvo, fue que cambió su perspectiva.

“Cuando ves la muerte tan de cerca te cambia todo, toda tu vida, tu panorama, tus prioridades, ahora la veo como que cada día es un regalo, una bendición y así me despierto diario, agradeciendo por un día más de vida y por eso vivo tan pleno y cuando vives en gratitud es muy difícil que te ponga de malas o te saque de balance algo, que te estrese, te puede pasar, pero es más complicado porque sabes que estás viviendo horas extra, que eres bendecido, que, a lo mejor, pudiste no haber estado.

“Yo ahora elijo vivir en felicidad, en gratitud y disfrutando cada cosa que haga; por eso soy más selectivo en amistades, en proyectos, porque no sé cuánto me quede de vida, entonces no voy a hacer algo en lo que no esté convencido, no voy a tener una relación con alguien que sea negativo, que vibre en otra sintonía que yo y cada paso que doy trato de escogerlo para que si decido hacerlo es porque realmente estoy convencido, me apasiona y lo disfruto si no, mejor no lo hago”, enfatizó.

En los últimos cinco años, la vida del comediante cambió radicalmente ya que formó una nueva familia, a lado de Thuany Martins con quien procreó a su hija Emily, de dos años y medio de edad; anteriormente ya tenía a su hijo Gael, de 19, producto de su relación con Karla Pineda.

“Ha sido hermoso, es parte de esa bendición, de ese milagro de vida, yo me tenía que quedar en este mundo porque de cinco años para acá todo cambió, conocí a mi esposa, llegó mi hija, mi hijo tiene mucha salud, igual que mi familia.

“Cuando te das cuenta que no das por hecho que tienes todo fácil o la vida comprada, cuando vives desde una perspectiva de gratitud, vives feliz porque eso emana desde el fondo de tu ser porque sabes que es gratis, es una segunda oportunidad de vida”, comentó.

Y los éxitos continúan ya que está próximo a estrenar la segunda temporada de su Late Night Show, De noche pero sin sueño con Adrián Uribe.

Maluma, Ricardo Montaner, Carlos Rivera, Pepe Aguilar y Prince Royce serán algunos de los famosos que desfilen por el proyecto del comediante, en el que, además de entrevistar, tendrá la oportunidad de incluir sketches, ejercicios mentales, pruebas y otras actividades.

“Tenemos comedia, sketches, nuevos personajes, ahora al Vítor le pusimos un segmento que se llama De noche, pero con el Vítor, como si fuera un Late Night, dentro de un Late Night, que le da una frescura muy padre, a pesar de que sea un personaje que hemos visto en muchas facetas, pero ahora tendrá dinámicas muy divertidas con los invitados”, dijo.

Serán ocho entregas las que se transmitan a partir de este 18 de marzo, a las 23:00 horas, por Las Estrellas.

Para Uribe, este es un sueño logrado, algo que deseó desde hace varios años y que se cristalizó el año pasado. Debido a los excelentes resultados, ya se autorizó una tercera temporada, misma que comenzará a filmarse a partir de junio.

“La parte más difícil para mí fue la entrevista porque yo he hecho de todo, en un late night haces comedia, llevo muchos años haciendo comedia, conducir, también lo he hecho, actuar en los sketches, las dinámicas, los juegos, he trabajado en eso también, pero lo que no había hecho era entrevistar, sentarme y platicar con figuras tan grandes como las de ahora, eso fue lo que más se me complicó, pero me sirvió mucho la primera temporada, estuve viendo muchos programas y me estuve analizando”, contó.

Para concretar un mejor producto, el conductor revisó distintos formatos tanto españoles, sudamericanos y estadounidenses, entre ellos los de Jimmy Fallon y Jimmy Kimmel.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Finalmente el formato es muy similar en todos lados, lo que cambia es el conductor y el estilo, la comedia, entonces quise imprimirle mi sello y hacerlo a mi manera, no copiarle a nadie, siempre he tratado de ser auténtico en mi forma de ser, a lo mejor ves cosas que te gustan, pero siempre abordadas con tu propia esencia.

“En esta ocasión quise refrescarme y al público también, entonces en muchos de los sketches incluí nuevos personajes como un director de cine, un piloto, una persona de mantenimiento, un rapero, un reguetonero, siempre tratando de innovar”, sostuvo.