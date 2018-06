Adrián Uribe tras recuperación se va a Rusia

Adrián Uribe es un fiel creyente de los milagros, pues hace unas semanas tuvo que enfrentar una peritonitis plástica por lo que se sometió a tres cirugías, por prescripción médica tendría que convalecer por un par de meses, por lo que el actor de Nosotros los guapos, tuvo que cancelar su participación con el equipo de Televisa en el Mundial de Rusia 2018.



Sin embargo, ahora va camino a Moscú, en compañía de su hijo Gael y luego a la ciudad de Samara para presenciar el próximo lunes el partido de octavos de final entre las selecciones de México y Brasil.

Es un regalo de Televisa, la estadía de una semana en Rusia, comenta quien da vida al personaje de El Vítor. “Le pido a Diosito que le ganemos a los brasileños para quedarme dos semanas y no sólo en la de octavos de final”.

En entrevista con Organización Editorial Mexicana, minutos antes de abordar el avión, Adrián Uribe explica “mira, la realidad es que no voy a trabajar formalmente al Mundial, voy más como aficionado al futbol, realmente, como invitado al partido Brasil-México. Haré sólo un par de actividades artísticas como enlaces con mi personaje El Chema Montes, será algo como previo al encuentro de la selección nacional y a lo mejor un día después hago otra cosa más, además de estrecharle la mano a Albertano, su compañero en Nosotros los guapos.

HOMBRE DE FE

El comediante explicó que su rehabilitación, que se contemplaba en dos meses, se logró en uno. “Mejoré más rápido de lo que pensé, ya estoy dado de alta, ya no ingiero medicinas”.

Ante esta crisis de salud, Adrián Uribe reconoce que Dios, le dio una segunda oportunidad de vida que no piensa desperdiciar. “Creo definitivamente que mi vida ha cambiado. Hay un antes y después de esa peritonitis que me dio, ahora estoy valorando cada día, que pasa, y a Dios dándole las gracias, al que me encomiendo por darme otra oportunidad de vida.

“Siempre he creído en Dios y en los milagros, por eso le encomiendo a la selección, para que México le gane a Brasil, una vez ya lo hizo y ahora puede hacerlo de nuevo y con esa misma actitud le ganó a Alemania, ojalá hagamos historia”, comentó.

Adelantó que ya está listo todo para la tercera temporada de Nosotros los guapos producida por Memo del Bosque e iniciarán grabaciones en septiembre próximo.