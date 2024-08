Aerosmith se retira de los escenarios: Steven Tyler no recupera su voz por una lesión

Hoy es un día triste para el Rock & Roll y es que Aerosmith anunció que dejará de manera definitiva los escenarios debido al problema de garganta de Steven Tyler.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la banda anunció que dejarían de hacer presentaciones luego de más de cinco décadas de brindar experiencias inolvidables a los fanáticos de “Walk This way”, “Toys in the Attic” y “Dream On”.

“Siempre hemos querido dejarte boquiabierto cuando actuamos. Como sabes, la voz de Steven es un instrumento como ningún otro. Ha pasado meses trabajando incansablemente para que su voz vuelva a estar donde estaba antes de su lesión. Lo hemos visto luchar a pesar de tener el mejor equipo médico a su lado. Lamentablemente, está claro que no es posible una recuperación completa de su lesión vocal. Hemos tomado una decisión desgarradora y difícil, pero necesaria, como banda de hermanos, de retirarnos de los escenarios de gira”, señala el comunicado.

Con un emotivo mensaje, la icónica agrupación agradeció a todos sus fans por haberlos acompañado y por siempre haber asistido a sus concierto así como haber comprado sus discos.

It was 1970 when a spark of inspiration became Aerosmith. Thanks to you, our Blue Army, that spark caught flame and has been burning for over five decades. Some of you have been with us since the beginning and all of you are the reason we made rock ‘n’ roll history.



“Agradecidos con nuestro equipo experto, nuestro increíble equipo y las miles de personas talentosas que han hecho posibles nuestras carreras históricas. Un último agradecimiento a ustedes, los mejores fans del planeta Tierra. Pon nuestra música a todo volumen, ahora y siempre. Soñar en. Has hecho realidad nuestros sueños”.

Los problemas en la voz de Tyler ya habían hecho que la banda cancelara varios de sus conciertos.

"Sufrí daños en las cuerdas vocales durante el concierto del sábado que provocaron una hemorragia posterior”, dijo el vocalista luego de haberse dañado las cuerdas vocales en el UBS Arena de Elmont, Nueva York, el pasado 12 de septiembre de 2023.