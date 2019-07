Ahora las series también se ven en Instagram

Las redes sociales cada vez toman mayor relevancia en la vida de las personas, los mexicanos pasamos en promedio entre cuatro y seis horas al día consultando nuestras redes sociales, en medio de este auge llega a Instagram TV, una nueva serie llamada El cowork, que tiene como protagonista a la actriz Andrea Portugal.

“Estoy súper contenta y junto con todo el equipo estamos emocionados, somos un grupo de amigos que decidimos sacar esto adelante, apostándole a una plataforma”, expresó la actriz.

En El cowork, Andrea interpretará a Valeria, una joven que vivirá la desigualdad de género y tratará de revertir esta situación.

“Es una chava que decide renunciar al despacho donde trabaja porque se da cuenta que por ser mujer tiene menos prioridad, hablando sobre todo en la parte económica, por lo que decide trabajar por medio de una plataforma online, y se da cuenta que al crearse un seudónimo de hombre, le empieza a caer muchísimo trabajo y su paga es mejor, ella quiere investigar porque pasa esto y así corregir la situación de que la mujer se encuentra en desventaja”, explicó.

De esta manera, la serie abordará temas como la igualdad de género y el feminismo, pero vistos desde otro enfoque.

“Mi personaje específicamente toca ese punto de la igualdad de oportunidades entre géneros pero también mostrando que no somos enemigas de los hombres, mi personaje es una mujer que sueña con casarse y formar una familia, tenemos esa parte un poco feminista por la lucha de la igualdad, pero también que esto no está peleado con el ser mujer y el querer ser esposa y madre, es un papel completamente redondo”, externó Andrea.

La serie es una comedia, algo que representó un reto para la actriz. “No es la primera vez que hago comedia, pero estoy mucho más acostumbrada a hacer drama, y aparte mi personaje canta, no necesariamente bien, pero sí ha sido un reto para mí el sentirme un poco expuesta y vulnerable con eso, pero me la he pasado muy bien”, comentó.

El cowork, es una de las primeras series en transmitirse vía Instagram, algo que los tiene emocionados al igual que expectantes ya que “estamos entrando en terreno totalmente desconocido, estamos viendo que pasa, al final es una realidad que estamos viviendo actualmente con las redes sociales, cada capítulo dura alrededor de 5 minutos y al ser una plataforma, tenemos la ventaja de que se queda guardado y cualquier persona en cualquier parte del mundo la puede ver en cualquier momento, lo que queremos es aprovechar esta plataforma para empezar a generar más contenido”, finalizó Andrea.