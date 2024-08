AICM impide viajar a Jorge Ortiz de Pinedo con tanque de oxígeno

El actor y productor Jorge Ortiz de Pinedo denunció que empleados del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) le impidieron abordar un vuelo con destino a Acapulco por “no contar con autorización” para llevar su tanque de oxígeno.

A través de su cuenta de X, el productor de “Una Familia de Diez” señaló que un grupo de empleados encargados de los filtros del AICM y supuestamente contratados por la Marina de México, le impidieron pasar a la sala de abordaje bajo el argumento de que el modelo de su concentrador de oxígeno no está autorizado en el manual de procedimientos.

"Un grupo de empleados que contrató La Marina de México, que están encargados de los filtros del Aeropuerto Internacional Benito Juárez, me detuvo y no me permitió pasar a las salas de abordaje, alegando que mi concentrador de oxígeno no estaba autorizado para ser usado a bordo de un avión comercial, a pesar de que mi aparato tiene grabada una leyenda donde especifica claramente que está aprobado por la Asociación de Aeronáutica Civil, y de que la aerolínea ya me había autorizado para portarlo durante mi vuelo”, escribió Ortiz de Pinedo en X.

Además, Ortíz de Pinedo compartió que presentó la instrucción médica de su Neumólogo en la que el profesional explica que el productor necesita oxígeno complementario 24/7 y le da autorización para “viajar con mi concentrador de oxígeno para usarlo a bordo”.

Sin embargo, el personal a cargo de los protocolos de seguridad le informó que su tanque era un modelo que no estaba incluido en el manual de procedimientos del aeropuerto, pues de la marca Inogen One solo se es posible abordar con el 1, 2 y 3, ya descontinuados, mientras que el del actor es el 5, uno de los más recientes.

"Desde la terminal del ADO"

Después de la negativa de los empleados, Ortiz de Pinedo pidió hablar con un supervisor a quien tampoco logró convencer de dejarlo pasar. Fue hasta que personal de la aerolínea se acercó a explicar que el concentrador ya había sido revisado y autorizado, cuando dejaron pasaron pasar al productor, pero ya era tarde.

"aunque mi vuelo no había despegado, era demasiado tarde porque ya habían cerrado la puerta del avión. El criterio que demostró tener este equipo de revisión en este filtro y el supervisor que acudió deja mucho que desear he pasado estos filtros", expresó en X.

Asimismo, el actor explicó que con ese concentrador ha viajado los últimos tres años en México y Estados Unidos sin ningún problema, por lo que no se explica cuál es el motivo por el que no pudo pasar a abordar como en otras ocasiones.

El actor, en lista de espera para someterse a un doble trasplante de pulmón, también dijo que Volaris se ofreció a darle un boleto para el día siguiente, pero no aceptó debido a que el Epoc le impedía seguir más tiempo en la CDMX.

Al final, Ortiz de Pinedo optó por comprar un boleto a Acapulco.

Empecé a redactar este mensaje en la Terminal del ADO, mientras esperaba mi camión... Y no estaba entonando la canción de Alex Lora, estaba esperando para abordar un autobús rumbo a Acapulco.

Desde hace varios años, el productor de “Una familia de diez” padece de enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), condición que reduce el flujo de aire y causa problemas respiratorios, de acuerdo con Medline Plus. Por esta razón, Ortiz de Pinedo ahora vive en Acapulco donde la altura sobre el nivel del mar es benéfica para su salud, y cuando visita la CDMX, lleva su tanque que le permite respirar sin que se vea afectado por la altura en la capital.