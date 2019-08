Air Supply, un oasis romántico en la música

En tiempos de violencia en todo el mundo, la música de Air Supply resulta un bálsamo para todos sus seguidores. Así lo consideran Russell Hitchcock y

Graham Russell, vocalistas del grupo, quienes consideran que sus letras y su estilo romántico son una oportunidad para ver la vida de otra forma en estos días.

“Estamos en un momento de mucho desorden en el mundo, más que en otros momentos de la historia, diríamos. Y nos parece que nuestra música es el espacio para salir de esa rutina, de este mundo; somos el oasis”, explicaron los músicos en una conferencia de prensa remota con medios mexicanos.

Air Supply que ingresó en 2013 al Salón de la Fama de la Asociación Australiana de la Industria de Grabación, comentó que este estilo romántico que los ha caracterizado no lo mantienen porque sea algo “popular, sino porque es un reflejo de lo que somos. Nunca hemos tratado de ser algo que no seamos. Ha pasado tiempo y al público parece agradarle nuestro trabajo”.

La banda estará de visita en México para ofrecer un concierto el 31 de octubre en el Auditorio Nacional, donde tendrán oportunidad de celebrar sus 45 años de trayectoria artística. “Después de tanto tiempo nuestra música sigue llegando a los fans, por eso es que seguimos aquí, porque continúa sonando después de varios años”, afirmaron.

El concierto será un show benéfico que apoyará a la organización ORT México, una institución dedicada a la educación y capacitación de sectores vulnerables en zonas marginadas. “Somos muy consientes sobre estos temas y nos parece que esta es una oportunidad para dar de vuelta lo mucho que hemos recibido”, destacó la dupla, cuya última gira en 2015 tuvo presentaciones en la Ciudad de México, Durango, Puebla y León.

Su show del 31 de octubre será también una oportunidad para presentar su nuevo disco The lost in love experience, un material donde el grupo reversiona sus éxitos junto a la Orquesta Sinfónica de Praga, “una de las orquestas más prestigiosas del mundo con la cual hemos querido grabar desde hace tiempo y finalmente estuvieron disponibles. El disco quedó muy bien y tiene un excelente sonido”, dijeron.

La dupla llamó este disco como su sencillo Lost in love lanzado en 1979, uno de sus más exitosos, para rendir homenaje al vínculo que tienen con sus fans. “Ellos nos comentan con frecuencia que cuando van a un concierto de Air Supply algo pasa que se vuelve una experiencia, por eso decidimos titularlo The lost in love experience”, refirieron.

Para el concierto la banda prometió llevar varios recuerdos con su música, además de que esperan tener a un invitado especial sobre el escenario para esa noche.