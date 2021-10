Akwid: “Nunca tratamos de inventar algo”

El grupo Akwid, integrado por los hermanos Francisco (Ak) y Sergio Gómez (Wikid) es uno de los precursores de esa extraña pero ya más que probada fusión musical conocida como “regional urbano”, en la que se empata la llamada música de banda con el rap.

Nacidos en Jiquilpan, Michoacán pero forjados en Los Ángeles, California, donde aún residen, los integrantes de este dueto comenzaron a principios de los años noventa como DJs, bajo el nombre de Juvenile Style, mote con el que grabaron varios discos de manera independiente, antes de rebautizarse y unirse a las filas de Univision Records.

En 2003 sorprendieron a propios y extraños con el éxito de su álbum debut Proyecto Akwid, que vendió más de 300 mil unidades tan solo en los Estados Unidos, logro por el que se hicieron acreedores a un disco de platino latino.

Al año siguiente llevaron más allá su propuesta con Komp 104.9 Radio Compa, un disco conceptual que simula ser una estación de radio, con locutores y comerciales incluidos.

Desde entonces, la banda ha cosechado suficientes éxitos en ambos lados de la frontera, entre los que destacan: “Jamás imaginé”, “No hay manera” y “Tunéame la nave”, que fuera la canción principal del programa homónimo de TV Azteca.

A punto de cumplir sus primeros 25 años de carrera, el dueto habla con El Sol de México de su propuesta musical y de su regreso a México, durante el cual ofrecerán algunas presentaciones en compañía de invitados especiales.

Akwid ya está cerca de cumplir un cuarto de siglo, ¿cómo se sienten al respecto?

Francisco: Sí, es bastante… Hace 25 años no me imaginé que hoy seguiría haciendo esto. Tengo todo lo que amo y es maravilloso contar con el apoyo de toda la gente. Aún me sorprende que las generaciones nuevas se sigan identificando con nuestra música, pero eso pasa porque lo que hacemos es algo natural, una mezcla de nuestras culturas… Nunca tratamos de inventar algo; simplemente somos mexicanos a los que les gusta la música regional mexicana, la banda y el hip-hop.

Hablando de esa fusión, cada vez es más común que los artistas mezclen estilos que en apariencia no tienen que ver, pero hace 25 años no lo era tanto. ¿Cómo recuerdan la primera vez que pensaron en unir esos dos mundos?

Sergio: Fue algo que nos nació, no es que nos sentáramos a planearlo. Crecimos escuchando la música regional mexicana, que era la música de las borracheras, pero el hip-hop lo aprendimos andando con los amigos en las calles, así que se dio muy natural... La primera vez lo hicimos como jugando, pero cuando escuchamos la mezcla nos pareció que sonaba bien y dijimos: ahí hay algo, no sabíamos qué, pero había algo. Luego nos enfocamos más y comenzamos a mezclar intencionalmente los dos géneros para ver qué salía.

¿Hubo un elemento en particular de esos estilos que destacara para ustedes?

De la música de banda, los metales fueron algo que nos llamó especialmente la atención, porque eran sonidos que no existían para la comunidad del hip-hop americano. Entonces fue una novedad, tanto para ellos como para nosotros y creo que por eso fue tan bien recibida la propuesta... Eso sí, aunque al principio no fue rechazada la fusión, sí la vieron como algo que pasaría pronto, y era difícil explicarles que esa música -la música de banda- no era algo nuevo, sino algo que venía desde que éramos chiquillos… Pero sí, creo que fue algo que resultó muy novedoso para todos.

¿Cuál es el rol de cada uno en Akwid, quién hace qué?

Sergio: Francisco hace la música y me la entrega, aunque hay veces que los dos pensamos en un concepto y lo desarrollamos. Pero él es el que me da la base y de ahí comenzamos con la escritura, el concepto de la canción y los coros… Y cuando hacemos una colaboración es casi el mismo proceso, pero un poco más complicado porque tenemos que integrarnos con otros músicos. Un día le dijimos a unos artistas que queríamos colaborar con ellos y nos dijeron: Sí, yo también quiero rapear, pero les decimos: No, tú vas a hacer lo qué haces, no tienes que rapear. Es un proceso complicado, pero divertido, en el que tienes que tener claro qué vas a decir y por qué vas a decirlo.

Hablando de colaboraciones, el dueto ha grabado varios temas de la mano de celebridades como Jenni Rivera, Los Tucanes de Tijuana, Banda El Recodo y José José, temas a los que pronto se sumarán nuevas mancuernas que ya están preparando con artistas como Cristian Nodal, Banda MS y Santa Fe Klan.

¿Qué opinan de la “colaboracionitis” que hay en la industria musical?

Sergio: Bueno, la mayoría de las colaboraciones han sido un invento de las disqueras. Francisco y yo ya tenemos más de 30 colaboraciones y todas las hemos hecho sólo porque somos fans de la música regional. Porque puedes hacer lo que sea, por ejemplo: puedes tomar la música de Vicente Fernández y montarte en ella, pero si lo vas a hacer tienes que respetar su trayectoria y lo que él representa. Y ya que lo hiciste, ¿cómo le vas a hacer para que no te escuches como alguien que sólo se montó en eso nada más porque sí? Con los años nosotros ya tenemos una idea de cómo es esa fórmula, pero sinceramente no es una fórmula maestra, porque si así fuera tendríamos un éxito cada fin de semana o cada mes.

“Si vamos a hacer algo, debe sonar bien”

Los hermanos Gómez coinciden en que también es importante grabar a la vieja usanza y no dejarse llevar por la practicidad que ofrece la tecnología actualmente, como enfatiza Sergio:

“Cuando escuchas el primer disco que grabamos, te das cuenta de la calidad de la mezcla y la masterización, por el equipo que usamos, que es el mismo con el que han grabado todos los artistas clásicos que nos gustan, por eso el sonido es incomparable. Hoy en día, muchos graban en un estudio casero y es algo que luego luego se escucha, aunque mucha gente no lo reconozca porque iTunes, YouTube y Spotify no le dan importancia a la calidad… hasta que les pones algo bien grabado y dicen: ¡Ay wey! ¿Cómo le hiciste? Eso es algo fundamental para nuestra música: si vamos a hacer algo, debe sonar bien… Y lo mismo pasa con tu lírica: si no está bien, ¡corrígela! Obviamente nosotros hablamos un poco pochos, pero lo hacemos lo mejor que podemos.

Pero eso ya es parte del estilo inconfundible de Akwid.

Sergio: Y fue lograr que nos aceptaran, porque en Estados Unidos se burlaban de nosotros porque no hablábamos bien inglés, así que dijimos: no nos importa y le quitamos a eso el estigma.

¿Cuál es la ciudad en donde más se escucha la música de Akwid?

Francisco: ¡La Ciudad de México! Tenemos mucho apoyo en Estados Unidos, pero nuestro apoyo más grande está en la Ciudad de México, Guadalajara y Puebla.

¿Y entonces por qué no viven acá?

Sergio: Eso es algo que no escogimos nosotros. Nos llevaron a Los Ángeles e hicimos una vida allá, ¿me entiendes? Aunque eso sí, cada que regresamos a México nos sentimos en casa.

Akwid se presentará el 19 de noviembre en la Arena CDMX y el 20 en el Foro Puebla, en ambos casos con invitados especiales, los cuales hasta el cierre de esta edición no quisieron revelar, aunque adelantaron que uno de ellos será Mi Banda El Mexicano.

“Todavía tenemos pendientes algunos ensayos y planificaciones. Nosotros respetamos mucho a la gente de Mi Banda El Mexicano, porque además hemos compartido escenario con ellos en festivales y cosas así. La invitación se les hizo y es un logro grandísimo que aceptaran. Pero te puedo decir que será una sorpresa lo que verán en el escenario, porque es un show en el que estamos integrados, algo que se puede platicar, pero es muy difícil de hacer ya en el escenario, entre coordinar instrumentos, voces y el DJ, pero es un reto y para eso nos pintamos solos.

Gracias. ¿Hay algo que le quieran decir a sus seguidores en México?

Sergio: Gracias, estamos muy agradecidos con todos. Nunca pensamos tener este reconocimiento de la gente y sabemos que todo se lo debemos a ellos, porque aunque nosotros hagamos la música, esto se trata de subir a cantar y transmitir la energía para que ellos te la transmitan de regreso, , así que estamos más que agradecidos y los esperamos el 19 y 20 de noviembre.

