Al estilo de Jimmy Fallon, estrena Adrián Uribe el night show De noche pero sin sueño

Este ha sido uno de los mejores años en la carrera de Adrián Uribe. “Pude filmar una película, salir de gira en Estados Unidos con mi show y hacer un night show que hace mucho tiempo tenía ganas de hacer y ahora se cristaliza; pedí un deseo y me lo cumplieron hasta con postre”, dice en entrevista con El Sol de México.

De noche pero sin sueño se estrenó este domingo para el público latino en Estados Unidos y hoy sale al aire en la barra nocturna de Las Estrellas. “Es el primer late night show que se hace a nivel binacional y hace tiempo no se veía en México, el último que se hizo fue el de Arath de la Torre y eso fue hace algunos años, me siento muy honrado de que yo sea el encargado de volver a hacer este tipo de formatos, que tiene los elementos que más me gustan, entrevista, público en vivo, juegos, dinámicas”.

J Blavin, Gloria Trevi y su colega Omar Chaparro, entre otros, están entre “los invitados de primer nivel”, que acudirán al programa “que no le pide nada a ningún late night grigo ni de ningún país, está súper cuidado, de la mano de Miguel Ángel Fox y de toda la producción de él, que la verdad han hecho un programa de primer mundo”.

Adrián cuenta que desde siempre ha admirado este formato de entretenimiento surgido en Estados Unidos y del que Adal Ramones fue pionero en México. Además, como parte de su preparación, “me puse a ver todo, Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel, El hormiguero, La resistencia,late night shows de todos lados, para empaparme un poquito más con el género. No es descubrir el hilo negro, es nada más darle tu propia personalidad al programa, tu comedia, tu estilo, que eso no lo tiene nadie más que uno”.

A propósito del humor, el actor adelanta que en este nuevo proyecto se dará el permiso de ser más audaz y sarcástico; “le imprimimos un poquito más de eso, hasta de mí mismo nos burlamos, en el primer programa, Omar Chaparro tomamos a broma que estoy haciendo este programa, casi casi él me está reclamando que le copié, y nos burlamos mutuamente, está divertido”.

El humor que nos hace falta

El creador del personaje El Vítor, lleva al pie de la letra la frase aquella “no te tomes tan en serio la vida, porque nadie va a salir vivo de ella”. Y es que para él, pensar que estamos de paso, que nada es eterno, le lleva a sonreírle a la vida. “Si todos vamos a acabar en el mismo lugar, pues vamos a divertirnos, a reírnos, a tomarnos todo más ligero, porque a veces cuando pasa un problema al que nos enfrentamos, nos damos cuenta que nada más nos provocó ansiedad, agobio, y terminó siendo diferente a lo que imaginamos, si en lugar de perder tanto tiempo en estarnos agobiando, lo tomáramos con sentido del humor, este mundo sería diferente”.

Él mismo ha comprobado cómo el humor brinda armas para enfrentar la realidad. “Desde niño, me hacía terapias de risa, de cosas que me decían, prefería hacer un chiste, el humor es catártico, es un bálsamo para cuando no te está yendo tan bien, o tienes algún problema, qué bonito como público es ver la televisión y decir ‘me olvidé por un momento de lo que traía cargando y me reí un rato’. Y para nosotros es un privilegio hacer reír”, afirma.

“En mi familia hubo muchas carencias, recuerdo escuchar a mis padres que decían que faltaba para comer, que faltaban cosas, pero nunca faltó la risa, los chistes, la diversión, las bromas y eso a mí me forjó de la manera que soy ahora, por eso mi personalidad es así, de pasarla bien y no tomarse las cosas tan en serio”.

El secreto para no encasillarse, concluye, es seguir haciendo nuevos proyectos, como la serie Pena ajena, disponible en ViX+, la película de próximo estreno Infelices para siempre y ahora este nuevo reto de llevar entretenimiento nocturno en TV.