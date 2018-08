¡Al fin! Netflix traerá para septiembre las temporadas que tanto habías esperado

Ya falta poco para que sea septiembre y aunque ya es costumbre que Netflix nos de un adelanto de lo que vendrá, esta vez si nos sorprendió porque trae al fin las temporadas que tanto hemos esperado.

1 de septiembre

Empezamos con la ya famosa serie de Grey's Anatomy. Para todos los fieles seguidores de esta serie pueden estar más que contentos porque el próximo mes ya podrán ver la tan ansiada ¡temporada 14!

Fans de Gotham también hay buenas noticias para ustedes pues ahora podrán disfrutar de la cuarta temporada de la serie.

Y que decir de How to get away with murder, si también eres de los que les encanta esta serie, protagonizada por Viola Davis, al fin llega la cuarta temporada y que podría ser la penúltima pues se habla de que la trama sólo llegaría hasta la quinta temporada.

¿Y las películas?

Ant-man e Intensa-mente son las elegidas para estrenarse al inicio del mes.

Foto: Pixar

7 de septiembre

Llega la segunda temporada de Iron Fis, así como la de Atypical y la tercera de Las chicas del cable.

Foto: @laschicasdelcable

En cuanto a las películas, 12 horas para sobrevivir: el año de la elección ya estará este día en la plataforma digital.

14 de septiembre

Llega Kate del Castillo con la segunda temporada de Ingobernable, además de la segunda temporada de American Vandal.

Foto: Netflix

21 de septiembre

Llega la esperada serie Maniac protagonizada por Emma Stone y que promete ser uno de los estrenos destacados de Netflix.

Foto Netflix

25 de septiembre

Y para los fanáticos del super drama político de Scandal, por fin podrás ver el 25 la última temporada de la serie.

28 de septiembre

Para esta fecha tendremos la quinta temporada de Chef's Table, la tercera temporada de The Good Place y el estreno del reality Made in Mexico.

Foto: @seewhatsnext

30 de septiembre

Y finalmente para terminar con el mes patrio tenemos la película de Hotel Transylvania 2.

Foto: Cortesía

Así es como Netflix le da la bienvenida al mes patrio, ¿qué te parecieron las nuevas adquisiciones?