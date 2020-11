Alain Delon, el eterno galán del cine francés, celebra sus 85 años

Prototipo del galán europeo en los años 60 y 70, el actor Alain Delon dio lustre al cine francés y trascendió fronteras dejando películas para la posteridad como A pleno sol, El gatopardo, y Rocco y sus hermanos, erigiéndose como uno de los grandes astros de la pantalla del siglo XX, que hoy celebra su cumpleaños 85.

A diferencia de sus colegas y paisanos Brigitte Bardot y Jean-Paul Belmondo, Alain Delon probó suerte en Hollywood, pero sin mayor fortuna debido a la gran competencia que el actor galo enfrentaba en la llamada Meca del celuloide.

De todos modos, su obra transcurrió entre el cine de autor y el cine para el gran público, siendo dirigido a lo largo de medio centenar de películas por maestros de la talla de Luchino Visconti, René Clement, Bertrand Blier, Michelangelo Antonioni y hasta el mismísimo Jean-Luc Godard, entre otros. Todavía en el año 2019 Alain Delon fue honrado en el Festival de Cannes con una Palma de oro honorífica por su brillante trayectoria.

"Decían que los ojos eran el espejo del alma, que a través de ellos se veía el amor, que eran el único punto por donde puede podía contemplarse a una persona"

(Patricia Highsmith. El talento de Mr Ripley)



Nació el 8 de noviembre de 1935 en Sceaux, una localidad ubicada en los Altos del río Sena y comenzó su carrera en 1957 con la cinta Quand la femme sen mele, que le dirigió Ives Allegret, quien lo animó a convertirse en actor. Sin embargo, un año más tarde filmó Amoríos, la cinta que marcaría su inicio como figura fundamental del cine francés.

Cuentan sus biógrafos que sus padres se separaron cuando Alain tenía cuatro años de edad, quedándose al lado de su madre, y que en su lucha por la vida tuvo que emplearse en una pescadería. Refieren que en 1952 se enroló como paracaidista en el Ejército francés sirviendo en Indochina antes de emplearse, también, como camarero en su retorno a París.

Desde luego, fue su atractivo físico lo que le abrió las puertas del cine. Delon llegó a ser considerado la versión francesa de James Dean y hasta dijeron de él que era la versión masculina de la sex symbol Brigitte Bardot.

Delon se arrulló en los brazos de las mujeres más bellas. Fue pareja sentimental de las actrices Romy Schneider entre 1959 y 1963 y Mireille Darc de 1968 a 1982. Estuvo casado en dos ocasiones: con Nathalie Delon de 1964 a 1968 y Rosalie van Breemen entre 1987 y 2002. Procreó cuatro hijos: Christian Aaron, Anthony, Anouchka y Alain Jr.

Sin embargo, el “enfant terrible” del cine europeo no se ha limitado a recrear el papel del galán romántico en el cine, sino que interpretó varios géneros que incluyeron, por supuesto, la acción y el drama, desempeñándose incluso al frente de su propia compañía cinematográfica con la cual produjo 26 películas.

Ciudadano suizo desde 1999, Alain Delon fue condecorado por el Gobierno francés con la Legión de Honor y ganó el César (el Oscar del cine galo) por la cinta Nuestra historia, en 1984.

