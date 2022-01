Alak da sus primeros pasos en el rap

Hace cinco años el cantante Alak comenzó a escribir canciones de rap, y conforme avanzaron las semanas se percató que se sentía libre componiendo. Fue ahí cuando decidió empezar su carrera como artista, y hoy se prepara para el lanzamiento de su primer disco, el 26 de mayo.

En entrevista con El Sol de México, el originario de Coahuila detalló que ese género ha sido donde se siente más cómodo para expresar lo que sentía. "Es una forma muy libre de escritura. Tengo una fase de esponja en la que no escribo, pero absorbo mucha información, y después otra etapa donde no salgo ni nada, pero me la paso escribiendo".

Celebridades Muere el rapero Drakeo the Ruler tras ser apuñalado en Los Ángeles

Su álbum, que es producido por José Miguel Velásquez (quien ha trabajado con figuras como Carlos Rivera, Ricardo Montaner y David Bisbal), le tomó alrededor de seis meses. Se compone de 10 canciones de su autoría, en los que aborda distintos temas, basados en experiencias personales.

"Cada una tiene su estilo. Se van a ver canciones muy profundas mías, como de dolencias de amor o de fiesta. Fueron las tres cosas en las que me inspiré, tanto sacar cosas que sentía, como en situaciones amorosas o cosas sobre vicios y descontrol, y una mala vida que al final del día es la que uno busca", comentó.

Con respecto al balance que ha mantenido en su vida, entre la fiesta y el trabajo, dijo que la clave ha sido la disciplina, y aconsejó a los jóvenes seguir ese ejemplo, para no caer en malos pasos.

"Siempre he sido disciplinado, además que me gusta mucho hacer ejercicio, siempre tengo el equilibrio en ese sentido, porque me permito disfrutar cuando siento que me lo he ganado".

La carta de presentación de este material es Mala vida, que estará disponible en todas las plataformas digitales a partir de hoy 13 de enero. El cantante adelantó que también prepara una serie de nuevos temas, pues una vez que termine con la promoción de su disco debut, a finales de este año le gustaría sacar el segundo.