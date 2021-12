Alan Estrada comparte cómo fue su paso por ¿Quién es la marcara? de cara a la última emisión

Con una nominación al International Emmy Award 2021 y superando los 7.1 millones de telespectadores cada domingo, es como cierra el programa ¿Quién es la máscara? este domingo, cuando se elegirá al triunfador de la tercera temporada entre los personajes de Gitana, Hueva y Mapache.

Alan Estrada, el co conductor al lado de Adrián Uribe en esta producción de Miguel Ángel Fox, está satisfecho por haber sido parte de esta temporada que cierra esta noche por el canal Las Estrellas con invitados como Reik, Pandora y Flans. Se revelará la identidad del ganador y del Hombre de Piedra, quien no está en la contienda, pero sí de incógnito.

“Me encuentro muy contento por cómo quedó muy linda la emisión. La gente rompió récord de rating, y es quien decidirá quién va a ganar. Grabamos dos finales, pero la audiencia es quien decide quién va a ganar”.

El cantante, quien fue Jalapeño en la segunda temporada, cuenta que tuvo un gran reto al ser co conductor. "Me llevó a decir cosas relevantes en mi breve participación, hablar sin chícharo y estar a las vivas, por lo que me divertí mucho y también jugamos a adivinar quiénes estaban bajo el personaje. Se sabe que lo que se muestra en la pantalla, no es ni la mitad de tiempo que lleva cada transmisión dominical y sin embargo, uno persigue divertirse, a pesar del tiempo invertido en las grabaciones maratónicas y esto me lleva a estar contento y satisfecho con mi intervención".

A lo largo de las 10 emisiones comentó Alan Estrada que de entre los personajes que fueron eliminados, “le sufrí mucho por Zarigüeya, que era Faisy y es mi amigo, lo sentí mucho porque salió muy pronto de la contienda. De Androide, no conocía mucho a Sandra Echeverría, sin embargo, me agradó su desempeño y canta espectacular y bueno al paso de los domingos me fui encariñando con varios personajes".

De los momentos que más recuerda es cuando descubren que Monstruo de las Nieves es María del Sol. “Fue una de las emisiones más emotivas y espectaculares que viví junto con el público, al conocer su situación familiar, de pérdidas de grandes talentos en el medio del entretenimiento”.

Alan no quiso dar su pronóstico del triunfador de la tercera temporada de ¿Quién es la máscara?, lo importante, dijo, es que cada temporada se ha ido superando año con año, “y el público será quien designe a cada personaje su lugar en la gran final de esta noche", finalizó.