Alan Estrada le da la estafeta a Yahir en Hoy no me puedo levantar

Después de interpretar a Mario uno de los personajes principales del musical Hoy no me puedo levantar en 2006 y en 2014, Alan Estrada confirma que no será parte del nuevo reparto del que se están llevando a cabo audiciones, aunque ya se confirmó a Belinda como María y Yahir como Mario.

“Yo me despedí de esa obra hace cinco años le dije adiós a mi personaje de manera definitiva a Mario. Es verdad que es una obra musical que le tengo mucho cariño. Soy un artista que debe reconocer que todo tiene un tiempo y un personaje con edad como Mario ya me pasó y rebasó hace bastante tiempo”, dijo Estrada a El Sol de México en entrevista tras reconocer el prestigio que se logra al ser parte del reparto de Hoy no me puedo levantar que de nueva cuenta produce Alejandro Gou.

“Había visto a Yahir antes que se anunciara su protagónico como Mario en Hoy no me puedo levantar. Me preguntó algunas cosas y se las dije. Lo conozco muy bien, lo vi en Jesucristo Súper Estrella con un trabajo impecable”.

Ante la pregunta de qué le recomendaría más a Yahir para que saque a flote la nueva experiencia teatral y laboral que vivirá con Gou dijo: “Creo que en cierta forma su historia es muy parecida a la del personaje. Alguien que viene de provincia a tratar de triunfar en la música y él sabe de los altibajos que tiene esta carrera y que son los mismos por los que pasa Mario. Entonces él como persona, actor y cantante tiene mucho que aportar, porque son bastante parecidos y le cae como un traje a su medida”, describe.

En cuanto a cómo se llevarán en escena tanto Belinda como Yahir quienes ya empezaron los ensayos para su estreno en enero de 2020: “Creo y estoy seguro que la química con Belinda va estar muy bien con Yahir. Ya iremos a verlos y aplaudirles sin ninguna crítica, ahora yo desde mi asiento y recordando a Mario en mi caracterización”.

Por otra parte, Alan Estada recomienda al público que no se pierda la temporada del monólogo Agotados que está en temporada en el Teatro Silvia Pinal:

“Ya estrené alternando funciones con Chumel Torres y Paola Gómez esperamos que la gente venga a vernos, ya que la respuesta de la gente es espectacular. Nunca pensé que un monólogo provocara en la audiencia tanta algarabía y que nos recomiendan porque nos dicen: ‘nunca vi algo así’. Es un gran reto en mi carrera, hago la voz de 36 personajes”, concluye.