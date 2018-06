Alan Parsons está de regreso en México para presentarse en el Auditorio Nacional

Alan Parsons está de regreso en México para presentarse el día de hoy en el Auditorio Nacional y lo hará de una manera muy distinta a su último concierto registrado en el 2014, pues estará acompañado por la Filarmónica 5 de mayo de Puebla con 90 músicos en el escenario.



La leyenda del rock británica aseguró que esta idea nació hace algunos años cuando realizó por primera vez la prueba en Medellín, Colombia, por lo que México no podía ser la excepción.



No es la primera vez que una sinfónica y el rock se fusionan, pues bandas como Deep Purple y Metallica ya han experimentado una presentación así con grandes resultados y no es de dudarse que Alan Parsons esté más cerca de la perfección, pues su experiencia también ha sido demostrada detrás del escenario.



Cuestionado sobre si su música en estos tiempos ha cambiado con el uso de la tecnología, señaló que para él ha mejorado en la capacidad de grabar temas, pero no para crear su música, “pese a lo que se diga, para mí el mp3 aún no suena bien”, expresó, por lo que se inclina todavía en escuchar música en discos de vinilio.



Además reveló que trabaja en los últimos toques de lo que será su nuevo disco, mismo que se está grabando en California y aunque no reveló el título del material, aseguró que estará a la venta para febrero próximo.

Autor de uno de los sencillos más populares del rock progresivo Eye in the sky, trabajó como asistente de grabación en los álbumes Abbey road y Let it be, de los Beatles, y fue el ingeniero de sonido de The dark side of the moon, de Pink Floyd.



El concierto Alan Parson Symphonic Project llega a nuestro país en el marco del festejo por los 40 años de trayectoria del artista británico y como invitado planeaba tener a Alex Syntek, pero el mexicano no podrá estar presente, “íbamos a cantar la canción que grabamos juntos pero ya será en otra ocasión”.



En los años más recientes, Parsons ha experimentado nuevas líneas del rock, como ejemplo están los artistas tan distintos que colaboraron en A valid path, su último disco solista editado en el 2004 y que contó con la participación de David Gilmour, el exguitarrista de Pink Floyd, John Cleese, uno de los Monty Python, además de participar en proyectos surgidos en los 90 como The Crystal Method y el grupo mexicano Nortec.

La última presentación de Alan Parsons en México fue en el 2014.