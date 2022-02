Alberto Barros fortalece su lazo con México

Tras 10 años de rendir tributo a la salsa y la cumbia colombianas, el trombonista Alberto Barros no sólo confirmó que fue un acierto desempolvar el repertorio clásico, sino que toma un nuevo reto: llevar a la música bailable temas como Rata de dos patas, Qué ganas de no verte nunca más o Ya te olvidé, que han sido éxito en México.

Para ello, el músico creó la Colombianas Salsa All Star by Alberto Barros, una orquesta integrada sólo por mujeres con la que grabó el álbum Despecho, que incluye temas de su autoría, como No quiero verte ni en pintura, además de Quién te crees, original de Luzele, su esposa, e integrante de la orquesta.

“Grabamos seis temas inéditos y el resto son clásicos de balada, que trasladamos a cumbia y a salsa, el resultado, para mí, es uno de los mejores homenajes que he realizado, quiero mostrar al mundo de qué están hechas estas talentosas mujeres y que se gocen el espectáculo que estamos preparando”, dice en entrevista con El Sol de México Alberto Barros, quien se presentará por primera vez en el Auditorio Nacional el 22 de abril junto a la orquesta femenina.

“Lo disfruté, porque nadie se imaginaba que esas canciones pasaran al género bailable y ha gustado”, narra quien pasó alrededor de año y medio preparando el disco.

Con su experiencia grabando tributos, reconoce que su interés es aportar “frescura, un sonido acorde al tiempo, con una pincelada de algo nuevo para llegar al gusto de la gente que nos sigue”, tanto con el repertorio tradicional, como con este nuevo proyecto de baladas.

Antes de darse a conocer internacionalmente como compositor, hace una década Alberto Barros comenzó a grabar estas nuevas versiones y la tarea no fue sencilla. “Partí de unos 75, 80 temas y me quedé con los que se identificaban conmigo, con los metales, pensando que mi gusto personal iba a calar en el gusto de la gente. De alguna manera me he ganado cierta credibilidad a través de todos estos años y hemos venido haciendo conexión con el público”.

De acuerdo con el músico, “el repertorio colombiano es reconocido en toda Latinoamérica”, y gracias a ese impulso, a partir del Volumen 4 de sus tributos, consiguió su primer éxito como compositor, No me hagas más daño, “se escuchó mucho, le fue muy bien, nos sentimos muy orgullosos de haber hecho ese trabajo”, comparte.

“El primer tributo fue a la salsa y tuvo un éxito tremendo, no me lo esperaba, hice dos más y en el tercero apunté a lo autóctono de mi tierra, que es la cumbia y fue lo que me puso en el gusto y el corazón de la gente, demuestra que la cumbia sigue viva, es una cosa que llevamos en la sangre, va en nuestra genética, nuestra idiosincrasia, se lo heredamos a los hijos y sabemos que los nietos seguirán escuchando cumbia”.

El músico y productor comparte que desde sus inicios, soñaba con presentarse en el Auditorio Nacional, pues México es uno de los países donde tiene más seguidores. “Me estoy preparando para que sea una de las mejores presentaciones que haré en mi vida. Vamos a tocar una síntesis de lo que he hecho con el Tributo a la salsa y cumbia colombiana, fusionándolos, para que se gocen este gran espectáculo que estamos preparando para todos ustedes. México es un país con el que vivo agradecido eternamente, por la gente, por ese cariño”.

Recientemente terminó una gira por Estados Unidos con su orquesta y en México hará otro recorrido por varias ciudades. Regresa después de su presentación en la Arena Ciudad de México, en la que grabó el CD y DVD Lo mejor de Alberto Barros, que lanzó el año pasado y con el que celebró una década de los tributos, durante la cual se dedicó a recorrer varios países, hasta que se vio obligado a detenerse.

“Paramos un año y medio de tocar, sólo nos veíamos en el estudio, sirvió para sentarme a componer y hacer estos arreglos, lo tengo que agradecer, fue un tiempo para reencontrarme conmigo mismo, han pasado cosas, catarsis interesantes en mi vida. A pesar de lo duro que es vivir una pandemia, creo que saqué lo mejor de esa circunstancia”, concluye.