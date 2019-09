Alberto Barros regresa renovado junto a su hijo LB

Hace una década comenzó a hacer producciones en homenaje a los géneros bailables y hasta ahora lleva siete de salsa y cuatro de cumbia, que ya ha presentado en muchas ocasiones en vivo en México. Pero por primera vez estará acompañado de su hijo LB, como telonero con música urbana.

“Vengo en este año con la síntesis de lo mejor de mi trayectoria. He revestido las canciones con nuevos arreglos en los metales y oxigenándolas en armonías, conservando la originalidad de la melodía y letra de clásicos como Sobredosis de amor y estrenando un par de mi autoría: En trance y Aposté por ti ”, detalla a El Sol de México .

Respecto al género urbano, apuntó: “La salsa es parte intrínseca dentro de nuestro sentir, de la naturalidad de nosotros. En la música hay modas que no se contraponen, yo algunas veces colaboro con LB y le doy consejos, le brindo mi experiencia".

En conferencia de prensa, explicó que hace producciones tributo, cuando él es compositor, arreglista y cantante, porque hacer versiones nuevas es común. "Lo han hecho casi todos los artistas por mencionar a algunos Luis Miguel o Carlos Vives y creo que el éxito estriba en que yo le doy otro tratamiento a estas canciones, en muchos temas he participado como compositor o arreglista originalmente, no hurto, sino que aporto dándole creatividad porque al mismo tiempo las revisto, ya han sido hits en voces del grupo Niche, Guayacán, Cali y Los Titanes; en el 70 por ciento de los tributos, he tenido que ver en la versión original”.

LB compartió que radica en Estados desde niño y se ha influenciado del hip hop y R&B; "con mi sangre latina, se da la mezcla resultando el género urbano".